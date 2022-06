Perú vs Australia: Ramón Mifflin cataloga de “timoratos” a los ‘Socceroos’ previo al repechaje Qatar 2022

Ramón Mifflin analizó a Australia, rival de Perú en el repechaje.

A puertas del decisivo partido entre Perú y Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022, Ramón Mifflin habló sobre el rival de la ‘bicolor’. Para el exfutbolista nacional, los ‘Socceroos’ no propusieron mucho ante Emiratos Árabes Unidos, es más tuvieron mucho temor, por lo que Ricardo Gareca y compañía no tendrán problemas para obtener el cupo a la máxima competencia de selecciones.

El popular ‘Cabezón’ comenzó hablando del play off asiático, en el cual se definió el rival de la ‘blanquirroja’. “No me gustó el equipo australiano, lo vi con muchos problemas defensivos, el puntero izquierdo de Emiratos se paseó con el lateral derecho, los centrales fueron lentos sin ideas para ir a las coberturas”.

“Yo creo que no hay creación, apenas el zurdo que milita en Frankfurt es el que inquietó un poco a los árabes. Se les presentaron los goles, pero por errores de su rival. Muy pobre sin ideas, un equipo muy timorato, trataba de no perder la pelota y no buscaba el arco contrario. Si Perú está enchufado, no va a tener ningún problema en clasificar”, complementó en diálogo con GOLPERU.

Ramón Mifflin se desempeñó como volante en su etapa como futbolista, por consiguiente conoce esa posición a la perfección y cree que la clave es “la mitad de la cancha”. “Es ahí donde tenemos mejores rendimientos. Puede ser Tapia, Aquino, Yotún, quienes están en un buen momento. Peña que tiene marca y gol. Christofer Gonzáles que tiene creación. Vuelve Edison Flores. Esos puestos es los que cubrimos mejor”, agregó.

¿Tapia o Aquino? fue la pregunta que le plantearon al exintegrante de la selección peruana. A lo que respondió lo siguiente: “Cualquiera de los dos, Pedro tuvo un gran partido contra Nueva Zelanda, pero Renato se ha ganado el titularato y creo que Gareca lo va a respetar”.

“Yo creo que si logran vencer los nervios, la responsabilidad es tremenda de tener que ganar este partido, si logran vencer eso y hacen un gol temprano, van a conducir el partido con tranquilidad y no vamos a tener problemas de clasificar. Nuestro país lo necesita, nuestra gente necesita esa alegría, sabemos la capacidad de los muchachos y tenemos mucha confianza en que nos van a responder bien”, finalizó.

ITENERARIO DE PERÚ

Después de afrontar dos amistosos con Nueva Zelanda y Sabadell, los ‘incas’ se mantendrán entrenando en Barcelona hasta el viernes 10 de junio. Ese mismo día tomarán el avión con destino a Doha. Allí tendrá dos jornadas de trabajo en el SADD Stadium para que Ricardo Gareca defina el once que arrancará ante los ‘Socceroos’.

El 13 del mismo mes chocará con Australia, la cual viene de ganarle 2-1 a Emiratos Árabes Unidos con goles de Jackson Irvine y Ajdin Hrustic en el play off asiático. El balón comenzará a rodar a partir de la 1:00 pm. (hora peruana) en el Al Rayyan Stadium. Será la segunda vez que ambas escuadras jueguen un partido oficial, previamente se cruzaron en el Mundial.

Un día después de ese enfrenamiento, volverá a Lima. De conseguir una victoria el próximo lunes, compartirá grupo con Francia, Dinamarca y Túnez en la máxima competencia del mundo. Sí, una vez más se medirá con las selecciones de Didier Deschamps y Kasper Hjulmand, tal y como ocurrió en Rusia 2018.

