Perú vs Australia: el motivador mensaje de la ‘blanquirroja’ a días del repechaje a Qatar 2022

La 'blanquirroja' está a punto de regresar a un mundial. Foto: FPF.

Cada vez queda menos para que Perú y Australia se midan por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Ambas selecciones lucharán por la clasificación e instalarse en el grupo D de la copa del mundo, pero solo uno lo podrá conseguir. La ‘blanquirroja’ sigue con su preparación para este vital compromiso en el Centro de Alto Rendimiento San Cugat, en Barcelona, y este jueves todos se juntaron para tomarse una linda postal que muestra un grupo unido y motivado.

“¡Estamos juntos para cumplir nuestro sueño!” , escribió la cuenta oficial de la selección peruana en sus distintas redes sociales. En la foto se puede ver a los 28 convocados por Ricardo Gareca. Renato Tapia, Luis Advíncula, Christofer Gonzales y Pedro Aquino fueron los más alegres, mostrando una sonrisa de oreja a oreja. Christian Cueva y Gianluca Lapadula aparecen juntos y abrazados.

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

Ricardo Gareca tiene a cuenta clasificar a la selección peruana por segunda vez consecutiva (Foto: FPF)

NOVEDADES DEL ENTRENAMIENTO DE ESTE JUEVES

Solo 27 futbolistas entrenaron con normalidad. El único que estuvo trabajando de forma diferenciada fue Marcos López, quien sufrió una molestia muscular luego del partido ante Nueva Zelanda. Su presencia en el repechaje aún es duda. Miguel Trauco está apto para jugar por el lado izquierdo y Luis Abram es otra opción.

Por otro lado, quien no terminó bien el entrenamiento fue Yoshimar Yotún. Al volante de Sporting Cristal se le vio con hielo al final de la práctica por una sobrecarga muscular en la pantorrilla derecha. Todo hace indicar que llegará sin problemas para el partido ante Australia.

La selección peruana se sigue preparando para afrontar el repechaje ante Australia. (Foto: FPF)

LAPADULA ASUMIÓ RESPONSABILIDAD EN EL REPECHAJE

“Yo siempre pienso que, si puedo elegir entre tener una responsabilidad o no, yo prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado, tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que haya ansiedad. Solo hay mucha motivación, sabemos que es un partido importante y nos jugamos muchísimo. Tenemos que sacar este partido adelante”, resaltó el jugador del Benevento en la previa.

El delantero lleva siete goles en 20 partidos con la selección peruana. VIDEO: Ovación Web.

LA VEZ QUE PERÚ VENCIÓ A AUSTRALIA

Perú y Australia se verán las caras luego de 1.448 días (3 años y 11 meses), la última vez fue en el Mundial rusia 2018, en el marco de la tercera fecha del grupo C. Pasó un martes 26 de mayo. La ‘bicolor’, con cero puntos (y ningún tanto) tras caer ante Dinamarca y Francia pese a gran desempeño, cerraba su participación frente los ‘socceroos’ en el Estadio Olímpico de Sochi.

A los 18 minutos del cotejo, André Carrillo, posiblemente el mejor jugador de la ‘blanquirroja’ en la Copa, llegó por derecha y le pegó un fuerte remate cruzado de volea que venció el arco de Mathew Ryan. ¡Golazo! Y de inmediato, las lágrimas de emoción cayeron desde las tribunas del recinto deportivo. Luego Paolo Guerrero alargó la cuenta y selló el compromiso con el 2-0 final.

Carrillo y Guerrero le dieron la victoria a Perú ante Australia en Rusia 2018. (Video: ESPN).

