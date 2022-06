Ministro del Interior afirma haber pedido a Migraciones que ningún requisitoriado salga del país

Dimitri Senmache reemplazó a Alfonso Chávarry como titular del Mininter. Foto: Andina

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, indicó que desde la cartera que dirige se han proporcionado indicaciones a la Policía Nacional del Perú (PNP) de poner todo su esfuerzo en capturar a las personas que se encuentren requisitoriadas. Estas declaraciones llegaron minutos después de conocerse que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva.

“Desde mi ingreso al Ministerio del Interior he dado claras instrucciones a la Comandancia General de la Policía del Perú de redoblar los esfuerzos para lograr la captura de todos aquellos requisitoriados por la justicia, sin importar quiénes sean”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

Del mismo modo, señaló que había extendido la solicitud a la Superintendencia Nacional de Migraciones con el fin de que aquellos que tengan requisitorias no evadan los controles y escapen del país. “Hoy he reforzado ese pedido también a Migraciones, instruyendo a su representante a evitar que cualquier requisitoriado por la justicia logre pasar los controles y salir del país” , añadió.

DETENCIÓN PRELIMINAR CONTRA JUAN SILVA

Este martes 7 de junio el Poder Judicial ordenó detención preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, en respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la Nación. Asimismo, la PNP habría estado vigilando al extitular del MTC. Sin embargo, actualmente se encuentra con paradero desconocido.

Juan Silva es investigado por la Fiscalía como parte de una presunta red criminal al interior del MTC, la cual también integraría el presidente Pedro Castillo. Foto: Andina

La disposición fue dictada por el juez Juan Carlos Checkley, el mismo magistrado que había puesto impedimento de salida del país por 36 meses a Juan Silva debido a las investigaciones en su contra por los supuestos delitos de organización y colusión en agravio del Estado en el caso Puente Tarata III.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, citó a Juan Silva para que de su declaración como investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal este lunes 6 de junio, pero no asistió a la diligencia. Por otro lado, la defensa del exministro precisó no había sido debidamente notificado, por ello decidieron no presentarse ante las autoridades.

IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

El Poder Judicial impuso el último sábado, 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes , Juan Silva, dado que así se podría asegurar que se lleven a cabo los objetivos del proceso que inició la Fiscalía en su contra y evitar demoras ante la posible ausencia del investigado.

Juan Silva había asegurado durante audiencia virtual que se allanaba al requerimiento de impedimento de salida del país. Así, mediante su abogado, el exministro rechazó las imputaciones en su contra por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado.

El exministro también descartó a fines de mayo tener planes relacionados a una posible fuga y aseguró que se encontraba trabajando en el país. Asimismo, resaltó que no ha sido un aportante del partido Perú Libre en la campaña presidencial ni es amigo de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Tal como se mostró en un audio donde dialoga Pacheco con Zamir Villaverde.

SEGUIR LEYENDO