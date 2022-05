Corte de Luz en Lima y Callao para este 30 de mayo: distritos, zonas y horarios

| Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de este lunes 30 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

Lunes 30 de mayo

RIMAC 08:00 – 18:00

AV. CIRCUNVALACION CDRAS 3, 4, AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 3, CALLE CAMARONEROS CDRAS 1, 3, 4, CALLE CHALACO CDRA 1, CALLE DIEGO QUISPE TITO CDRAS 1, 4, CALLE HUAURA CDRA 1, JR. AYABACA CDRAS 1, 2, 3, JR. CAJAMARCA CDRA 1, JR. CASMA CDRAS 2, 3, JR. CATACAOS CDRA 1, JR. CHICLAYO CDRA 1, JR. LIBERTAD CDRA 1, JR. MARAÑON CDRA 1, JR. PAITA CDRAS 1, 2, 3, JR. TRUJILLO CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. VIRU CDRAS 1, 2, 3, PASAJE PRIVADO CDRA 2, PROLONGACION TACNA CDRA 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

09:00 – 10:00

URB. INCA MANCO CAPAC AV. POSTES ESTE CDRAS 5, 6, 7, 20, MZ I, I1, K, K1, T, AV. SANTA ROSA CDRAS 19, 20, 21, MZ A, A5, G2, S, T, JR. LAS BLENDAS CDRA 6, MZ R, S, JR. CUARZO CDRA 20, MZ R, P, JR. ESMERALDA CDRAS 1, 6, 19, 20, MZ R, R4, S, JR. GALENAS CDRAS 5, 6, MZ P, P4, Q, JR. JASPES CDRAS 1, 21, MZ A, G, G2, G4, JR. LAS TUMALINAS CDRAS 6, 7, MZ G3, I, I1, JR. LOS GRAFITOS CDRAS 1, 6, 7, 20, MZ K, K1, P, T, T4, X, JR. PIEDRA DEL DOL CDRA 20, MZ X X4, JR. TURQUESAS CDRAS 1, 5,MZ Q, Q4.

CALLAO

09:30 – 11:00

P.J. CIUDADELA LA CHALACA CALLE OXAPAMPA MZ K, Q, URB. SANTA MARINA NORTE CALLE VILLA RICA CDRAS 1, 2, A.H. SAN JUAN BOSCO CALLE YURIMAGUAS CDRAS 3, 4, MZ N, O, Q.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

11:00 – 12:00

URB. INDUSTRIAL LAS FLORES AV. LOS CLAVELES MZ E, F, A.H. PALOMARES AV. SANTA ROSA DE LIMA MZ A, B, C, D, E, J, ASOC. LOS ALAMOS AV. SANTA ROSA MZ A, A.H. SANTA CLARITA MZ A, B, C, A.H. SANTA ROSA DE AZCARRUZ PASAJE SANTA ROSA DE LIMA MZ A

CALLAO

12:00 – 13:30 A.H. SAN ANTONIO AV. ALAMEDA CDRA 2, MZ A, B, C, URB. POPULAR VALENTIN PANIAGUA AV. ALAMEDA MZ A, B, C, AV. NESTOR GAMBETA CDRA 11, A.H. RENE NUÑEZ PRADO AV. ANDRES AVELINO CACERES MZ A, B, C, D, AV. NESTOR GAMBETA MZ A, C, JR. 29 DE MARZO CDRA 6, MZ A, B, C, URB. INDUSTRIAL FUNDO BOCANEGRA AV. CENTENARIO MZ A2, A.H. 3 DE MARZO CALLE RIMA MZ A, B, C, D.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

13:00 – 14:00

URB. ZARATE AV. GRAN CHIMU CDRAS 4, 5, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 4, 5, CALLE AYAR MANCO CDRAS 1, 2, 3, 4, 6, CALLE CHAVIN DE HUANTAR CDRAS 1, 4, 5, CALLE LOS ANDES CDRAS 2, 5, CALLE LOS QUIPUS CDRAS 2, 4, JR. LAS QUENAS CDRAS 2, 4, 5, JR. LOS AMAUTAS CDRAS 3, 4, 5, JR. LOS CHASQUIS CDRAS 5, 6, JR. LOS MOCHICAS CDRA 5, JR. TAHUANTINSUYO CDRAS 2, 4, 5, JR. TIAHUANACO CDRAS 4, 5.

BELLAVISTA 15:00 – 16:30

URB. CIUDAD DEL PESCADOR AV. JUAN VELASCO ALVARADO MZ L, CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE PACIFICO MZ L, Z.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

15:00 – 16:00

URB. ZARATE AV. GRAN CHIMUY CDRA 1, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 2, 3, JR. LOS AMAUTAS CDRAS 1, 2, 3, JR. PACHACAMAC CDRA 2, JR. PACHAMAMA CDRAS 1, 2, JR. TAHUANTINSUYO CDRAS 1, 2, 3, 6, PASAJE QUIPUCAMAYOC CDRA 1

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

SEGUIR LEYENDO: