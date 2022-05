Estos son los famosos que han muerto en lo que va de este 2022

Ellos algunas de las celebridades que nos dejaron este año. (Foto: Composición)

Hay pérdidas que nos duelen solo a nosotros y hay de las otras que le duelen al mundo entero. O al menos a buena parte del planeta. Regla de la vida también es llegar al final. Y hay algunos personajes públicos que ya se nos adelantaron, pero que nunca se irán de nuestras mentes ya sea por el trabajo que realizaron o por la forma como partieron. A continuación 11 celebridades que ya fallecieron en lo que va del 2022.

Ray Liotta

Raymond Allen Liotta nació en Newark, Nueva Jersey, un 18 de diciembre de 1954. Reconocido actor candidato muchas veces a premios como los Globos de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y ganador de un Emmy. La estrella de Goodfellas murió hoy a los 67 años cuando grababa una película en República Dominicana.

(EFE)

Vangelis

El legendario compositor griego fue reconocido por ser unos de los pioneros de la música electrónica al componer el tema principal de la película ‘Chariots of fire’, que le valió un premio Oscar. También hizo los temas de películas como Blade Runner (1982), Missing (1982), Antarctica (1983), The Bounty (1984), 1492: Conquest of Paradise (1992). Murió el pasado 19 de mayo y tenía 79 años.

(Martin-Goddard-Alamy)

Liz Sheridan

La querida actriz de origen neoyorquino murió el último 15 de abril, causando pesar en la gente de la industria del entretenimiento. Ella siempre será recordada por ser la entrometida, pero simpática, Raquel Ochmonek en la serie de televisión ALF. También fue Helen Seinfeld, madre de Jerry Seinfeld, en el programa del comediante norteamericano.

(Getty Images)

Freddy Rincón

El histórico futbolista colombiano fue parte de la generación dorada del fútbol colombiano que los llevó a tres mundiales seguidos. Los hinchas lo recuerdan por ser el autor del gol agónico que le di el empate en el último minuto en el mundial de Italia 90. Un trágico accidente acabó con su vida el 13 de abril.

(CNN Español)

Estelle Harris

Con más de 50 años de carrera profesional, esta actriz también fue una de las más queridas por la comunidad del espectáculo. Sin embargo uno de los programas por los que siempre será recordada es el de la madre de George Constanza en la serie televisiva ‘Seinfeld’. Tenía 93 años al momento de su deceso, el 2 de abril.

(Tibrina Hobson/FilmMagic)

Taylor Hawkins

Con toda la vida, y una excelente carrera con los Foo Fighters, la muerte sorprendió al baterista cuando estaba a punto de dar un concierto en Bogotá (Colombia) el pasado 25 de marzo. Tan solo tenía 50 años cuando ocurrió el fatídico hecho.

(NA)

Madeleine Albright

La Dama de Hierro de los Estados Unidos. Ella pasará a la historia por ser la primera mujer en convertirse en Secretaria de Estado del país norteamericano cuando Bill Clinton fue presidente. También se convirtió en pieza clave para dirigir la política de occidente tras la Guerra Fría. Falleció el 23 de marzo y tenía 84 años.

(AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

Dora Cadavid

La adorable ‘Doña Inesita’ de la popular novela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ dejó de existir el 31 de enero a los 84 años de edad. También actuó en ‘Café con aroma de mujer’, pero será siempre recordada por integrar el grupo de secretarias que siempre fue aliada de Beatriz Pinzón.

(Getty Images)

Diego Verdaguer

De dilatada y exitosa carrera musical, este argentino nacionalizado mexicano fue el autor de muchos grandes éxitos en la década de los ochentas. Temas como ‘La ladrona’, ‘Él me mintió’ y ‘Mi buen corazón’ nunca pasarán de moda. Un 27 de enero, con 70 años, partió al más allá.

(Instagram)

Bob Saget

El papá más querido de la década de los ochentas nos dejó de manera repentina el 9 de enero, en medio de una gira en su faceta de comediante. El popular Danny Tanner de ‘Full House’ murió cuando apenas tenía 65 años.

(EFE)

Sidney Poitier

Una verdadera leyenda del cine mundial. El actor norteamericano pero de origen bahameño fue el primer actor negro en ganar un premio Oscar a mejor actor en 1964 por ‘Los lirios del valle’. Al momento de su deceso, el 7 de enero, tenía 94 años.

(AXELLE BAUER-GRIFFIN)

SEGUIR LEYENDO