Corte de Luz en Lima y Callao hoy 25 de mayo: distritos, zonas y horarios

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy miércoles 25 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

MIÉRCOLES

25-05-2022

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:00 – 17:00 SECTOR VALLE SAGRADO AV. ANDRESA AVELINO CACERES MZ A, B, B1, C, D, D1, E, E1, F, FZ, FZ1, FZ5, FZ6, FZ8, FZ09, FZ10, FZ12, FZ13, FZ14, FZ15, FZ16, FZ17, FZ18, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, R2, S, S2, T, U, V, Z, Z1,

CALLAO

08:30 – 13:30

URB. 200 MILLAS AV. ELMER FAUCETT CDRA 2, MZ A, E, F, G, H, I, J, M, P.

COMAS

09:00 – 10:30

P.J. COLLIQUE AV. FELIPE PINGLO ALVA CDRAS 9, 10, MZ J, S, S1, JR. 9 DE OCTUBRE CDRAS 1, 2, JR. CESAR VALLEJO CDRAS 10, 11, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, MZ U, U3, V, V1, W, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 3, PASAJE MIROQUESADA CDRAS 10, 11.

JESÚS MARÍA

09:00 – 16:00

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 5, AV. CUBA CDRAS 10, 11, 12, AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI CDRAS 10, 11, 12, AV. MELLO FRANCO CDRA 6, AV. RICARDO TIZON Y BUENO CDRAS 5, 6, 17, CALLE FELIX ZEGARRA CDRA 10, 11, 12, 13, JR. HUAMACHUCO CDRA 17, JR. HUASCAR CDRAS 12, 13, 14, 15, 18, JR. HUIRACOCHA CDRAS 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, JR. LLOQUE YUPANQUI CDRAS 13, 14, JR. MARISCAL LUZURIAGA CDRAS 6, 12, 14, JR. PACHACUTEC CDRAS 13, 14.

CARABAYLLO

09:00 – 17:00 C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO AV. 20A MZ A, Z, ASOC. PEQ. AGRICULTORES CHILLON SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS MZ D

CARABAYLLO

11:30 – 13:00 URB. SANTA ISABEL AV. ISABEL CHIMPU OCLLO CDRA 2, MZ D, D2, AV. TUPAC AMARU CDRA 1 MZ E2, CALLE FLOR DE LIZ CDRA 1, MZ B, B2, C, C2, CALLE LA PAZ CDRA 1, MZ F2, G, CALLE LOS CARDOS CDRA 1, MZ A, A2, B, B2, CALLE MIL AMORES CDRAS 1, 2, MZ C, C2, F, F2, G2, CALLE PENSAMIENTO CDRA 1 MZ F2, JR. LAS BEGONIAS CDRAS 1, 2, MZ D2 E, E2, F, PASAJE TUPAC AMARU CDRA 4.

COMAS

14:30 – 16:00

URB. SAN CARLOS AV. LIMA CDRA 3, AV. SAN MATEO CDRA 1, MZ X1, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 5, 6, 19, 100, MZ A, I, I2, Y, CALLE SAN ANTONIO CDRAS 1, 2, MZ M1, M2, CALLE SAN PABLO CDRA 1, MZ I, I2, JR. PIMENTEL CDRAS 4, 5, MZ M2, JR. SAN PEDRO CDRA 1, MZ H, H2, M, M1, PASAJE CANTA CDRA 1, PASAJE LEONCIO PRADO CDRA 1 MZ C2, D2.

INDEPENDENCIA

09:00 – 17:00

URB. TAHUANTINSUYO AV. SACSAYHUAMAN CDRAS 1, 2, CALLE ANDAMARCA CDRA 1 MZ B10, E3, CALLE SAN PEDRO CDRA 1, MZ B, B10, JR. CAHUIDE CDRA 1, JR. HUAMACHUCO CDRA 1, JR HUANACAURE CDRA 1, MZ C10, JR. INCA ROCA CDRA 3, 4, MZ D, JR. INCA URCO CDRA 1, JR. OLLANTAYTAMBO CDRA 1 MZ D3, JR. PACARITAMBO CDRA 1, MZ E3, JR. PARACAS CDRA 1, JR. PAUCARTAMBO CDRA 1, MZ H3, PASAJE 2 MZ D3

COMAS

09:30 – 18:00

P.J. EL CARMEN AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE ESTE CDRAS 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, MZ 124, 147, 150, 158A, F2, G, J, J2, K, CALLE 2 DE MAYO CDRA 5, MZ M5, M6, CALLE 3 DE OCTUBRE CDRAS 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, MZ 148, 151, 157, K, K1, L, L1, CALLE 5 MZ 17, A, I, I7, B, C, E, F, J, CALLE AMAZONAS CDRAS 4, 5, CALLE ANCASH MZ F, I, I2, CALLE APURIMAC CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ C, E1, F, F2, N, O, O1, CALLE CERRO DE PASCO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, MZ 155, 157, J, J1, K, K1, CALLE CUBA CDRAS 2, 3, MZ 151, 152, CALLE DANUBIO CDRAS 4, 5, 6, 16, CALLE HUSARES DE JUNIN CDRAS 5, 6, MZ 132, 137, 138, P, P2, P3, CALLE ITALIA MZ B, C, D, G, CALLE JOSE GALVEZ CDRAS 3, 6, 16, CALLE LAS DELICIAS CDRAS 1, 2, MZ A, B, B1, B2, C, D, D1, E, F, F2, G, H, CALLE PISO CDRAS 2, 4, 5, 6, 7, 18, 19, MZ 139, 142, 147, B2, CALLE PIURA MZ 145, 150, P, P2, CALLE RICARDO BENTIN CDRAS 1, 4, 5, 6, MZ 131, 131A, 137, P, P1, P2, CALLE S/N MZ O, O2, M3, M1, Q1, Q, R, R2, J, J5, J6, R2, O, S3, L, 156, M, I, C, C2, C4, B, CALLE SANMARTIN CDRA 1 MZ F1, H, CALLE SAN PEDRO NOLAZCO CDRA 1, 2, 3, 11, MZ 158, A, M, M1, M4, M5, M6, N, N1, O, CALLE SANT A FE CDRA 8, MZ 117, CALLE SIERRA MAESTRA CDRAS 1, 2, 3, 21, MZ 153, 154, E1, CALLE VISTA ALEGRE CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ 147, 147A, |150, 150A, A, A1, E, E2, F, F2, CALLE YAUYOS CDRAS 1, 4, 5, 6, 7, MZ 133, 134, 143, JR. 3 DE MAYO MZ M, M6, JR. ANCASH MZ C3, C4, JR. EL CAMEN CDRA 1, JR. UCAYALI CDRAS 1, 3, 4, 6, JR. YAUYOS CDRAS 7, MZ 156, PASAJE 13 DE FEBRERO MZ J, J5, L, L2, L3, PASAJE 2 DE MAYO CDRA 2, MZ L, L1, M, M6, PASAJE LOS HEROES MZ C, C1, C8, D1, PASAJE AMAZONAS CDRAS 1, 4, 5, PASAJE ATAHUALPA MZ S, S1, T4, PASAJE BARRANCA MZ S, S3, PASAJE BELAUNDE MZ J, J3, J4, K, PASAJE BRASIL MZ I3, I4, I6, I7, PASAJE CAHUIDE MZ H, I, I1, PASAJE CERRO DE PASCO CDRAS 1, 3, MZ B, B1, C, C1, D, F, F1, PASAJE CONQUISTA MZ J, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRAS 1, 2, 3, MZ A, P, P1, Q, Q1, R, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC MZ Q, Q1, R, R1, R3, S, T, PASAJE SAN JOSE MZ 117, A, A1, B3, PASAJE SAN MARTIN MZ G, PASAJE SAN PEDRO MZ A, B, C, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ C, E, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, R, R2, R4, R4A, R5, S, S2, PASAJE URUGUA MZ I, PLAZA PIURA CDRA 1, MZ O, O1, P, PROLONGACION SIERRA MAESTRA CDRA 1, MZ B, Q, R, S, S1, A.H. EL MISTI CALLE PRIMAVERA MZ B, C, D, J, CALLE VENEZUELA MZ A, B, D, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ C, C9, I, I11, K, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROSMZ A, C, C4, B, I, I12, I13, PASAJE 9 DE DICIEMBRE MZ C, C2, PASAJE LOZA DEPORTIVA MZ A, C, C5, I, I13, 14, A.H. SAN JOSE MZ 14, A, 117, B.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

