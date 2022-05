Ate: Niña que fue atropellada por conductor sin licencia de conducir sigue debatiéndose entre la vida y la muerte

Foto captura Panamericana TV

Una nueva negligencia ha puesto en peligro la vida de una niña de tan solo 10 años tras ser atropellada por una custer que era manejada por un sujeto que no contaba con licencia para conducir. Pese a que era el conductor de un vehículo de transporte público, no tenía este importante documento otorgado por el ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Al momento del accidente en el distrito de Ate, la pequeña Abigail se encontraba ayudando a su madre con la venta de productos, ya que es el principal ingreso de su hogar. Cuando de pronto de un momento a otro, este sujeto pasó por encima de la niña causándole un gran daño.

“Solamente sé que ese hombre estaba mareado e incluso hizo en zig zag y atropelló a mi sobrina que salió apoyar a su mamá, que es madre soltera, tiene tres hijitos” señaló la tía de la menor.

El conductor ha sido identificado por la policía como Jorge Luis García Ordoñez, quien, además, según el portal del SAT, tiene la licencia suspendida por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según reporte de la policía, este sujeto está recluido en la comisaría mientras se culminan las investigaciones. Familiares de la pequeña exigen justicia, ya que tienen miedo de que este conductor sea puesto en libertad y no pague su delito.

Doctores aseguraron que estado de la menor es crítico tras las lesiones por el atropello.

NIÑA CON DIAGNÓSTICO RESERVADO

La menor se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, ya que las primeras 24 horas son cruciales para dar un diagnóstico. Pese a que los médicos están haciendo todo lo posible por salvarla, han mencionado que su estado es grave, ya que tiene una contusión encéfalo craneal.

“Tiene inflamado el cerebro a causa de un edema cerebral. Su grado es crítico pero está estable. Sus signos vitales de presión están estables. Esperemos que próximamente se recupere pronto. Estamos haciendo todo lo necesario por salvarle la vida”, expresó el médico del Instituto de Salud del Niño.

“Es una niña que ha sufrido de un accidente automovilístico, hay evaluaciones en otras áreas que realizar como el tema de la columna, hacerle rayos X, etc, para descartar y ponerla a salvo. En medicina no hay nada seguro todo y por el momento no hay nada favorable, todo dependerá de cómo sea el proceso.”, agregó el doctor.

Asimismo, se sabe que la mamá de la menor se encuentra en el albergue del hospital para estar más cerca de su pequeña hija. Además por el cuadro de la niña, la mamá no puede estar dejando el nosocomio ya que podría contaminar el área de UCI.

“A diario, la mamá recibirá el reporte de cómo va evolucionando su niña, espero de corazón que todo marche bien, la edad es un factor muy importante. Sin embargo, debemos ser conscientes que su cuadro si es reservado”, mencionó nuevamente el médico a cargo de la pequeña de 10 años.

