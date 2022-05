¿Cómo desatorar el inodoro rápido y fácil? Estos son los mejores consejos

Cómo destapar tu excusado en menos de 5 minutos. Eso son los mejores trucos que debes conocer.

Pon un fin a los problemas en el baño. Una de las peores experiencias que podemos vivir en nuestra casa es la obstrucción de las tuberías que se ve reflejado en el inodoro. Los malos olores son la primera señal de que algo no va bien. Aunque no haya sido tu caso, es importante que conozcas cómo darle solución, sobre todo si te encuentras solo/a en tu casa o no cuentas con las herramientas necesarias para llevar acabo la limpieza general.

Te compartimos algunos consejos útiles y rápidos con los que podrás desatorar el inodoro de tu vivienda. Sigue estos consejos y reconoce los elementos que necesitas, y tienes en casa, para ejecutar esta acción.

¿CÓMO DESATORAR EL RETRETE?

Para establecer las condiciones, el primer paso es reconocer la causa, tener en claro porqué se ha atorado. Es importante cumplir con esta etapa para tomar en cuenta los residuos que obstruyen la tubería. Ya que tenemos conocimiento de estos datos, procederemos a revisar las opciones que tenemos para liberar estos conductos:

BICARBONATO DE SODIO CON VINAGRE

Para poner en marcha este truco, primero vamos a esparcir dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y 5 cucharadas de vinagre blanco. Dejamos que se compenetren muy bien por 4 minutos y procederemos a bajar la palanca del tanque.

PERCHA DE METAL

Este elemento, que se puede moldear con las manos, nos servirá para la acción. Lo que debemos hacer es introducirla profundamente en el desagüe mientras hacemos movimientos en zig zag. Esta es una de las formas más comunes para destapar un inodoro.

Como método de prevención, cubre el suelo con bolsas grandes o papel periódico por si se produce una fuga o desborde.

PRUEBA CON LAVAVAJILLAS LÍQUIDO

Agrega unas gotas de jabón líquido en el interior del retrete de jabón. Si no lo tienes en casa, puedes sustituirlo por limpiador para manos o mezclar la versión sólida con un poco de agua tibia. Espera que esta mezcla actúe por unos minutos antes de intentar volver a vaciar el WC.

USEMOS UN POCO DE GASEOSA

Las bebidas gasificadas son uno de los trucos más conocidos para solucionar este tipo de problemas. El paso a realizar es echar dos tazas de este líquido con gas (se recomienda el uso de Coca-Cola por sus componentes). Dejaremos que actúe por media hora. Pasado el tiempo, haremos la descarga. Algunos agitan el envase antes de verterlo.

AGUA Y SAL

En una olla juntaremos 5 tazas de agua hirviendo, evita que sea tibia o fría. A esta le sumaremos 10 cucharaditas de sal, la misma que usamos para cocinar. Mezclamos muy bien y el líquido lo vamos a echar de a pocos. Cuando nuestro recipiente esté vacío, descargamos el inodoro.

Si ya probaste más de un truco casero que te hemos presentado, y no has visto mejoras, entonces es momento de buscar a un especialista. Con la pandemia, muchos profesionales usan Internet y las redes sociales para ofrecer sus servicios, este es el caso de los fontaneros o plomeros.

Finalmente, cuando logren limpiar la tubería y esté funcionando correctamente, lo que necesitas hacer es desinfectar el inodoro, por dentro y afuera. Recuerda que esta práctica la debes hacer al menos una vez a la semana.

