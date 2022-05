Roberto Mosquera afirmó que a Cristal le robaron “cinco puntos en la Copa Libertadores”

Roberto Mosquera afirmó que a Sporting Cristal le robaron “cinco puntos en la Copa Libertadores”

El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, se refirió a la campaña de su equipo en la Copa Libertadores 2022 y se mostró incómodo por el arbitraje en el torneo internacional.

El DT ‘cervecero’ en conferencia de prensa post partido de entre Cristal y Ayacucho FC por la fecha 14 de la Liga 1 que se disputó en el estadio Alberto Gallardo, también analizó el triunfo 3-2 ante los ‘Zorros’ y respondió a los críticos de su desempeño en el comando técnico.

Mosquera explicó el funcionamiento de su equipo a partir de la recomposición defensiva ante las ausencias de los defensores Gianfranco Chávez y Omar Merlo.

“No tenemos la estructura completa del equipo, cuando se hacen tantos injertos en la defensa, no se llega a tener la solidez que hemos tenido en otros partidos, esto sin quitarle mérito a los rivales obviamente. Entonces sí se trabaja en la semana, pero es una defensa en la cual no había ni siquiera pensado. Porque era impensado que Chávez y Merlo no iban a estar. Pero lejos de las disculpas al rival también hay que darle su espacio”, aseguró.

El estratega celeste opinó que a su equipo le faltó manejar el partido cuando iban 3-0 a favor en el marcador al final del primer tiempo.

“En el 3 a 0 yo no estaba feliz, porque lo mío es el juego, que es el que produce. Claro, les hicimos tres goles porque somos un equipo de una superioridad individual importante, pero colectivamente el 3 a 0 no me satisfizo en el primer tiempo tampoco. Y tenía un poco de razón porque ellos tienen torneo internacional y pusieron a algunos jugadores titulares en el segundo tiempo y nosotros no tenemos que ser ingenuos tampoco de ir a buscar el cuarto gol”, apuntó.

“Cuando le haces un tercer gol, la responsabilidad para al otro equipo. Y fuimos a buscar el cuarto, pero yo creo que era para tener la pelota y esperar para liquidar el partido. Equivocamos el sentido del partido, nos volvimos imprecisos, nos hicieron un gol, comenzamos a divagar y nos hicieron el segundo. Después tomamos la solidez defensiva que era necesaria”, agregó Roberto Mosquera sobre el planteamiento en el segundo tiempo del triunfo de Cristal ante Ayacucho que logró acortar a un gol la diferencia en el marcador en el segundo tiempo.

Sporting Cristal venció 3-2 a Ayacucho FC por la Liga 1

ROBO EN LA COPA LIBERTADORES

“Nos han birlado 5 puntos en la Copa Libertadores. Mírenlo con detenimiento porque es la primera vez que yo hablo de un arbitraje. Y si tengo que cargar con la culpa, yo soy el responsable de todo en Sporting Cristal, pero esto tengo que decirlo porque esto es sostenido, no creo que haya un complot contra Cristal, pero no se pueden equivocar tanto. Y nos equivocamos porque no hay VAR. Es por eso que Europa nos lleva siempre una ventaja. No hay VAR en un torneo que es como la Champions League de Sudamérica. Entonces, uno tiene que hacerse cargo como entrenador y dar explicaciones porque se juega acá y en la Copa no”, disparó Mosquera sobre los fallos del arbitraje en los duelos de la Copa Libertadores en la que su equipo marcha en el último lugar de su grupo con un punto tras cuatro partidos.

MEA CULPA

Mosquera dio a conocer su postura ante las críticas de los hinchas en cuanto a los resultados del club: “La otra es, que cuando somos campeones (Liga 1) (se dice) ‘este campeonato no sirve para nada’, pero nos exigen en la Copa. ¿Entonces, si no sirve para nada...? Nosotros tenemos una responsabilidad con la Libertadores hace mucho tiempo”, concluyó.

