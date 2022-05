Marianella Ledesma tras juramentación secreta de magistrados del TC: “Solo Augusto Ferrero sabrá por qué lo hizo”

Exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma. Foto: Andina.

La exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, manifestó su sorpresa tras enterarse de la juramentación de los nuevos magistrados, elegidos hace unos días por el Congreso de la República.

En una entrevista para Canal N, Ledesma consideró como una falta de respeto y nula consideración por parte del titular del TC, Augusto Ferrero Costa, al hacerles creer a sus colegas que la transferencia del cargo recién se iba a realizar el 18 de mayo, como quedaron en la mañana en una sesión del pleno.

“He sido la primera sorprendida. Me he enterado por los medios de comunicación que el señor Ferrero había decidido tomar juramento a los magistrados, a pesar que hoy hemos tenido un pleno virtual en el que él mismo señaló que se iba a tomar juramento a los magistrados el miércoles 18 a las 11 de la mañana, se fijó un cronograma tope para entregar los votos pendientes, también se pactó que luego se iban a firmar las resoluciones pendientes, pero con sorpresa me entero que esto ya había cambiado”, contó a Jaime Chincha.

“Nosotros quedamos en una cosa, pero el señor Ferrero hizo otra. En la mañana, en el pleno, nos dijo que se tenía que retirar porque iba a ir a una labor académica, pero en horas de la tarde me entero que ya habíamos dejado de ser magistrados y que todo el programa y las actividades pendientes ya dejaron de funcionar”, acotó.

En ese sentir, Marianella Ledesma, quien presidió el Tribunal Constitucional antes que Ferrero, precisó que solo su sucesor podrá explicar los motivos para llevar a cabo esta ceremonia con tanto hermetismo.

“Lo que me preocupa, es que el juramento que se toma es frente al pleno del Tribunal Constitucional. El presidente solo nos representa, eso no quiere decir que el presidente sea el TC. El pleno es el máximo órgano del tribunal. El señor Ferrero porque es presidente no va a hacer lo que quiere con las cosas. Nos llama la atención que, de manera escondida, en secreto, adelante la transferencia de cargos. Ni siquiera ha tenido la intención de convocarnos, ni por cortesía ni protocolos. Ni por la cortesía mínima a sus colegas con que ha trabajado”, puntualizó.

“Este acto me parece más que atípico. Solamente Ferrero sabrá porque lo ha hecho y porque decidió mirar con desdén y con desprecio la participación de los magistrados que en ese momento estábamos en el cargo. Solamente él sabrá cuales habrán sido sus razones”, continuó.

Cabe precisar que, después de las 2 de la tarde, la secretaría técnica del TC remitió un documento a los magistrados salientes, informando que ya se había realizado la ceremonia de juramentación.

Los magistrados que juraron hoy son Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Luz Pacheco, Helder Domínguez y César Ochoa. Solo falta la juramentación de Manuel Monteagudo, quien primero deberá finiquitar sus compromisos laborales con el Banco Central de Reserva, por lo que estaría jurando al cargo recién la próxima semana.

Como se recuerda, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que “la función de magistrado del TC es a dedicación exclusiva” y “le está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado y ejercer cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria, siempre que no afecte el normal funcionamiento del Tribunal”.

Foto: TC.

