Cristian Arens, el peruano que se convirtió en influencer financiero gracias a Warren Buffet y tiene un best-seller en Amazon

Cristian Arens

Con cerca de un millón de seguidores en sus redes sociales, el peruano Christian Arens ha logrado construir una comunidad que escuchan atentamente sus consejos de inversión, ahorro y todo lo relacionado con dinero. Ya tiene un primer libro que fue de los más vendidos en su rubro en Amazon y tiene varios proyectos más por venir.

Conversamos con él para que nos explique qué hay detrás de un influencer financiero y cómo logra cambiar vidas con tips financieros.

¿Cómo nació tu interés por las finanzas?

Nace en base a una necesidad por administrar mi dinero y comenzar a ahorrar de la manera correcta. A los 19 años fui a una conferencia que me cambió la vida: conocí a Warren Buffet. Ahí entendí que el dinero debe multiplicarse, pues si no haces que este trabaje por ti, tendrás que trabajar para conseguirlo el resto de tu vida.

¿Estudiaste alguna carrera relacionada al tema?

Estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Recientemente un MBA en IE Business School en Madrid,España.

¿Cómo así te decidiste por generar contenido para redes sociales?

Empecé a los 23 años, porque no tenía con quien compartir lo que aprendía. Ninguno de mis amigos invertía o estaban interesados en emprender. Quería crear una comunidad para rodearme con nuevas personas y retroalimentarme. Nunca imaginé vivir de esto o siquiera ganar dinero por crear este contenido, solo quería compartir lo que sabía e ir aprendiendo cosas nuevas.

¿Qué crees que te diferencia de los otros creadores de contenido de finanzas?

Constancia y transparencia. Soy la misma persona en la pantalla y en la calle… aunque quizás con menos energía. Soy simplemente yo, no necesito un personaje y muestro las cosas que hago bien y también lo que no, para que otros puedan aprender y no cometer los mismos errores.

¿Qué anécdotas recuerdas con tus seguidores?

Estaba en Jerusalén de viaje hace poco, y cuando subí al monte Los Olivos me encontré con tres chicas que me seguían en YouTube y tenían una bandera de Perú. Se acercaron y me pidieron una foto, me contaron que me seguían desde hace bastante tiempo. Fue algo increíble porque nunca me imaginé encontrarme con alguien que me conociera en un lugar tan lejano. Algo curioso es que me pone muy feliz que me pidan foto pese a que a veces puedo ser una persona introvertida.

¿Cómo nació la idea del libro? ¿Esperaste que fuera un best-seller en Amazon? ¿Vienen más libros?

Siempre soñé con escribir un libro, pero nunca supe de qué. Cuando ya había logrado crear bastante contenido quise sintetizarlo y por eso salió Código Dinero. Me demoro dos años en concretar este reto, pero siento que valió la pena. Lo más extraño de todo es que sí esperé que fuese un best seller, pero el libro no alcanzó ese reconocimiento hasta un año después de su publicación. De todas maneras, quedé encantado con los resultados, por eso, efectivamente, se vienen más libros.

¿Actualmente cuántos seguidores tienes? ¿De qué países te siguen más?

800,000 mil seguidores entre todas mis redes sociales aproximadamente. Estos son de varios países. Principalmente Perú y luego México, Estados Unidos, España y Colombia.

¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera?

Seguir disfrutando de lo que hago. Seguir impulsando la educación financiera y crear soluciones que estén alineadas con la industria de las finanzas.

En términos financieros, ¿qué consejo clave le darías a las personas?

Existen 3 leyes para generar abundancia en la vida: generar mas dinero del que gastas, diversificar fuentes de ingreso e invertir tu dinero.

No importa cuánto dinero ganas, sino cómo lo ganas. Eso define la calidad de vida que puedes tener. La mejor inversión que puedes hacer es buscar siempre ser tu mejor versión y vivir con pasión cada día.

