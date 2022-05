Guido Bellido minimizó denuncia de Zamir Villaverde: “Quiere hacerse famoso, hay que dejarlo”

Guido Bellido se pronuncia sobre la denuncia de Zamir Villaverde. Foto: Andina.

Guido Bellido, congresista de la bancada Perú Libre, restó importancia a la denuncia de Zamir Villaverde sobre un posible acuerdo entre Pedro Castillo y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que este gane las elecciones presidenciales. El legislador opinó que esto se trata de una cortina de humo y que el empresario “quiere hacerse famoso”.

“[Villaverde deberá] demostrar con pruebas fehacientes lo que dice, sino se le aplicará la normativa existente en este momento. Pero yo pienso, más que una información certera, es un distractivo y una cortina de humo que vienen armando”, dijo ante los medios de prensa a las afueras del Congreso de la República.

“Probablemente, quiere llamar la atención de la prensa y de la población, quiere hacerse famoso, hay que dejarlo”, agregó.

El expresidente del Consejo de Ministros señaló que ve estas denuncias como un “comentario” y le restó importancia, ya que las denuncias de fraude “se han venido generando incluso desde la segunda vuelta”.

Del mismo modo, descartó que en algún momento se haya reunido con Villaverde o que supiera de su cercanía con el mandatario mientras era primer ministro del Gobierno.

“No, de ninguna manera [me he reunido con él], nunca he conocido al señor, ni hasta el día de hoy lo conozco ni los militantes”, expresó.

“El proceso electoral de Perú Libre, en las elecciones pasadas, no lo ha llevado Pedro Castillo; ese proceso electoral lo ha llevado la población y de eso nosotros estamos seguros porque nosotros hemos estado en campo. Nosotros hemos estado en las provincias, en los distritos, en las regiones. Entonces ninguna persona (...) puede decir ‘yo he participado’ o algo por el estilo. De eso sí, nosotros, conocemos porque hemos estado en el campo”, defendió el congresista.

Guido Bellido consideró denuncia de Zamir Villaverde como una "cortina de humo". | VIDEO: ATV

SOBRE RENUNCIAS

Por otro lado, Bellido también se refirió a la renuncia de diez congresistas del ala magisterial a la bancada de Perú Libre. Sobre ello, dijo que este era un tema que ya se conocía con anticipación y no significaba ninguna separación o traición.

“Esa renuncia está dentro de lo previsto. Cuando nosotros hemos postulado, ellos (congresistas del ala magisterial) han tenido una participación específica. (...) Obviamente, ellos tienen una agenda política de carácter gremial, que es respetable, y más bien esto (la renuncia de la bancada) se iba a dar al inicio, pero hemos visto conveniente mantenernos en una sola bancada”, explicó.

Agregó que cada facción hizo su campaña de manera focalizada: el magisterio por un lado y el partido por otro. “Y para el tema de la Presidencia, todos en un solo objetivo”, dijo.

Así, descartó que esto vaya a afectar los votos; puesto que los legisladores seguirán apoyando al gobierno de Pedro Castillo.

Por otro lado, el congresista Alex Flores, reconoció que había cierto fraccionamiento en la bancada y que esto podría haber desencadenado la renuncia.

“Preocupa un poco el día de hoy que hayan renunciado compañeros. Creo que no va a haber más renuncias, puesto que no habría motivos”. Agregó que si hay una crisis dentro del grupo parlamentario hay que buscar los temas a consensuar y ponerse de acuerdo frente a estas votaciones, “sabremos ponernos de acuerdo”, dijo.

Edgar Tello, uno de los diez renunciantes a la bancada oficialista, aseguró que la salida de esa agrupación política no se dio a consecuencia de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), sino por una decisión de “ser parte de un nuevo proyecto político propio del bloque magisterial”.

“Respetamos la opinión de cada compañero congresista, pero indudablemente que al interior siempre ha habido contradicciones, discrepancias, sobre decisiones, pero son parte de la democracia y después de todo un análisis que hemos hecho decidimos tomar esta decisión de ir por nuestro propio camino con un proyecto propio”, dijo en declaraciones a RPP.

