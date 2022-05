Piero Quispe sería suplente en Universitario y Diego Rebagliati se refirió a la decisión de Jorge Araujo

Según los últimos entrenamientos, Piero Quispe será suplente por primera vez en el año.

Piero Quispe sería suplente por primera vez en el año y sobre esto se refirió Diego Rabagliati. El delantero saldría del once de Jorge Araujo, que hace poco asumió como técnico interino en Universitario de Deportes y este sábado ante Alianza Atlético de Sullana disputará su tercer partido en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022.

“Me dijeron que arranca Rodrigo Vilca y no arranca Piero Quispe . Otro golpe de Araujo importante, ¿no? ”, comentó el periodista deportivo en el programa Al Ängulo de Movistar Deportes. Allí intervinieron los panelistas y el que no se sorprendió fue Diego Chávarri, quien dijo que “esta decisión le quita presión, el equipo juega más tranquilo. No depende tanto de un chico que está creciendo”, resaltó.

Según se pudo ver en los últimos entrenamientos de la semana y la práctica en el coloso de Ate este viernes, los ‘merengues’ saldrían de la siguiente manera: José Carvallo; Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán; Alfonso Barco, Jorge Murrugarra, Rodrigo Vilca; Andy Polo, Alberto Quintero y Alex Valera.

Recordemos que el joven talentoso ‘crema’ ha sido titular en todos los partidos que tuvo en el año la ‘U’ hasta el momento, incluyendo los de la Copa Libertadores, donde fue el que más destacó por su atrevimiento. ‘Coco’ viene invicto por el momento con un empate ante Sport Boys y una victoria al último minuto ante Atlético Grau en Piura, por lo que empieza a ganarse la confianza de la administración temporal comandada por Jean Ferrari.

Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana se enfrentarán en el estadio Monumental este sábado desde las 3:30 p.m. (hora peruana). El compromiso es válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la primera división del Perú y una victoria de los ‘cremas’ (quintos con 20 puntos) apretará muchísimo más la tabla. Mientras que un triunfo de los dirigidos por Mario Viera (primero con 25 unidades) los seguirá manteniendo como líder del torneo. El empate complicará a ambos de cara a sus objetivos.

El periodista deportivo se vio sorprendido por la decisión de Jorge Araujo dijo que es "otro golpe". VIDEO: Movistar Deportes

EL CONSEJO DE PAULO DE LA CRUZ A QUISPE

Paulo de la Cruz y Piero Quispe se enfrentaron en la fecha 12 del Torneo Apertura y el exjugador ‘crema’ le aconsejó el joven talentoso ‘crema’ al finalizar el partido. Además, confesó cuál fue la razón del bajón en su rendimiento cuando estaba en Universitario de Deportes.

Primero, el jugador ‘albo’ contó que ya conocía al habilidoso volante de 20 años. “A Piero Quispe lo conozco del barrio. Hemos ‘pichangueado’ juntos. Lo felicité cuando hizo su debut, cuando marcó su primer gol. Él sabe las condiciones que tiene. Hace poco hablé con él para su camiseta, tiene muchos hinchas acá (Piura). Le podría aconsejar que no le pare mucha bola a las redes sociales cuando las cosas van mal. Eso influyó mucho en mí”, expresó en entrevista con Willax Deportes.

El exdelantero de Universitario fue catalogado como una de las promesas del club, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. VIDEO: Willax Deportes.

UNIVERSITARIO: LUIS URRUTI DESMINTIÓ RUMORES

Luis Urruti se viene recuperando de su rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda, pero en la semana corrió el rumor de que la administración temporal no lo quería más en el equipo y se iba a llegar a un acuerdo con él para su salida. Sin embargo, todo fue desmentido por el propio futbolista.

“Es mentira que me vaya de la U . La administración se ha portado muy bien conmigo. Los que dicen eso son unos mala leche”, comentó en entrevista con el programa Campeonísimo de PBO. “Cada día qué pasa, es uno menos para volver”, citó Luis Urruti en su cuenta personal de Twitter días antes. Aún no hay fecha exacta para su regreso.

Luis Urruti se recupera de una grave lesión a la rodilla en su natal Uruguay

