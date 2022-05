Alerta de emergencia MTC: ¿Cómo saber si mi celular tiene Cell Broadcast?

Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias - MTC - SISMATE.

El gobierno peruano, por medio del Ministerio de Transportes y Comunicación, puso en marcha el sistema de alertas SISMATE, el cual permite que se envíe notificaciones -con texto, sonido y vibración- a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional y que sean usuarios de operados telefónicas reconocidas por OSIPTEL.

Las primeras pruebas ocasionaron que cientos de usuarios reaccionen en las redes sociales, compartiendo videos, fotos y sus experiencias de cómo los tomó por sorpresa esta alarma que será de gran ayuda para que los habitantes se informen sobre desastres que los pueda poner en riesgo, como es el caso de sismos, tsunamis, huaycos, entre otros.

¿QUÉ ES SISMATE?

Representa las siglas de Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia. Se considera como la herramienta tecnológica para difusión de mensajes bajo la disposición del INDECI, organismo responsable de la gestión contra riesgos de desastres, la cual también permite crear y distribuir estos anuncios a la población de un área determinada a través de los teléfonos celulares, siendo complementario a otros medios de difusión tradicionales como la radio, televisión, etc.

Para implementar esta iniciativa que busca salvaguardar la vida de todos los peruanos, l os equipos móviles deben contar con la tecnología Difusión Celular (Cell Broadcast) , lo cual es una obligación desde el 24 de julio 2019, según el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC. Este es uno de los requisitos para que el mensaje llegue a tu dispositivo. Pero, ¿cómo saber si se encuentra activado?

Se esperan más pruebas de operatividad del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate).

¿CÓMO SABER SI MI CELULAR TIENE CELL BROADCAST?

Esta pregunta nace gracias al interés de la población por conocer por qué no les llegó la alerta de emergencia. Las primeras respuestas están vinculadas a no tener una línea activa en una de las operadoras disponibles en el país (Claro, Entel, Movistar y Bitel). También porque tu dispositivo no cuenta con un chip o no fue considerado para las dos pruebas programadas para el viernes 6 de mayo.

Para confirmar si tu celular forma parte del Cell Broadcast y cuenta con esta tecnología, existe un método oficial que puedes poner en marcha. Sigue estos pasos para realizarlo:

PASO 1: ingresa a https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index o haciendo clic aquí para dirigirte automáticamente.

PASO 2: dirígete a la opción que dice “operadores” y ubica al que perteneces. Luego, visualiza el modelo de tu celular.

PASO 3: haz clic en el botón “Buscar” y en pantalla verás la información necesaria, la cual podrás descargar en archivo PDF. Es así como se abrirá una ventana con el Certificado de Homologación que tiene tu celular.

PASO 4: al leer este documento, en la parte inferior encontrarás datos relacionados al SISMATE y si tu dispositivo cumple con los requisitos para recibir la alerta de emergencia nacional del MTC.

SISMATE, la alerta temprana de sismo que prueba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

LO QUE DEBES SABER SOBRE SISMATE

- El proyecto se encuentra en ejecución de la implementación a cargo del Consorcio Everbridge USA - Everbridge Norway, por lo cual se viene realizando pruebas con envío de mensajes a los celulares.

- El envío de los mensajes será realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Asimismo, este último será responsable de determinar el contenido de los mensajes y los peligros que serán alertados mediante el SISMATE. Los mensajes podrán acotarse a zonas específicas donde ocurra la incidencia.

- El sistema empleará la funcionalidad Cell Broadcast (Difusión Celular) sobre las redes de los operadores móviles.

- Se encontrará integrado a las redes sociales Facebook y Twitter, lo que permitirá que las alertas y/o alarmas también lleguen a dichas redes sociales a través de las cuentas de Facebook y Twitter del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de INDECI.

SEGUIR LEYENDO