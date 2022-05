Arequipa: Cientos de feligreses hicieron la peregrinación para asistir al santuario de la Virgen de Chapi

Este domingo los oficios religiosos se iniciaron a las 05:00 a.m. y al mediodía se realizó la misa de fiesta. Foto: Andina

Después de 2 años de suspensión por COVID-19, los fieles de la Virgen de Chapi, patrona de Arequipa, participaron este sábado 30 de abril y el 1 de mayo de las misas organizadas en su homenaje y visitaron su santuario. No hay serenata, procesiones ni peregrinaciones para evitar aglomeraciones.

El capellán del Santuario, Zacarías Kumaramangalan, manifestó a la Agencia Andina que ya se había previsto la visita de los fieles para el fin de semana, días en los que solo se realizaron misas, quedando suspendidas las procesiones para evitar la concurrencia masiva de personas.

Las acostumbradas procesiones de la imagen de la Virgen de Chapi por la explanada del recinto religioso fueron suspendidas en esta festividad. Foto: Andina

El sábado 30 de abril la primera misa se inició a las 08:30 a.m. en la explanada del Santuario, donde permaneció la imagen de la “Mamita de Chapi” hasta las 9:00 p.m. Cada tres horas se oficiaron los actos religiosos.

El domingo 1 de mayo, que es el día central de la Virgen de Chapi, la primera misa se celebró a las 5:00 a.m., a las 8:00 a.m. y a las 10:00 a.m. en la explanada. La liturgia principal fue a las 3:00 p.m. Después, la imagen retornará al Santuario.

Los fieles llegaron desde ayer sábado al recinto religioso, para participar de las misas que se oficiaron cada tres horas en la explanada del Santuario. Foto: Andina

Para mantener el control y seguridad en Chapi, se coordinó con la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos efectivos estuvieron en el Santuario, en Siete Toldos y a lo largo de la carretera que conducía al lugar.

La devoción a la Virgen de Chapi hizo que familias completas llegarán hasta su casa, pues desde el 2020 no era visitada en cumplimiento a las medidas sanitarias por el COVID-19.

Antes de la pandemia más de 200,000 fieles solían llegar hasta el Santuario de la “Mamita de Chapi” durante su festividad, concentración de personas que se evitó con la suspensión de todos los actos celebratorios.

La devoción a la Virgen de Chapi hizo que familias completas llegarán a adorarla. Foto: Andina

TESTIMONIOS

“Desde que tengo uso de razón mi padre me traía en sus hombros, y es una tradición que quiero seguir conservando hasta el final”, dijo Marco Flores a La República. El feligrés había llegado caminando desde Siete Toldos hasta Chapi, a dos horas de distancia.

“La virgencita me protegió en la pandemia”, mencionó Rosa Hurtado, de 65 años, que agradeció a la Virgen de Chapi por la salud y el trabajo. Tal como Flores también llegó caminando desde siete toldos.

“Tengo dos nietos enfermos y mi madre (la Virgen de Chapi) me los está curando”, concluyó Luis Cornejo, quien pidió ante el santuario por la salud de sus familiares

SEGUIR LEYENDO

Arequipa: múltiples sismos en un día causan deslizamientos y dejan viviendas inhabitables