Fernando Gago se quejó del estado de la cancha de Arequipa tras goleada de Melgar ante Racing por Copa Sudamericana

El técnico argentino habló del terreno de juego del estadio la UNSA.

Racing Club cayó por primera vez en el año y fue en Arequipa ante un FBC Melgar que fue superior. El cuadro ‘rojinegro’ terminó goleando 3-1 en el estadio Monumental de la UNSA y se llevó tres importantes puntos que lo dejan como líder del grupo B de la Copa Sudamericana. Fernando Gago, técnico del equipo argentino, se quejó del estado de la cancha al culminar el compromiso.

“Tuvimos situaciones para poder estar arriba en el marcador, después para empatarlo. Fue un partido que sabíamos que iba a ser difícil. El campo de juego no estaba en condiciones y el balón no tenía un recorrido habitual. Teníamos que adaptarnos a eso y a la altura, pero no son excusas , para nada. Se cortó una racha de victorias y esto es lo lindo del deporte, otra vez volver a tratar de estar en competencia. De volver al ritmo que teníamos”, comentó el exfutbolista de Real Madrid.

Por otro lado, no se animó a confirmar si el resultado fue el correcto de acuerdo al partido. “No me gusta decir si el resultado es justo o no es justo. El trámite del partido sí fue parejo, hubo momentos donde nosotros estuvimos jugando un partido como lo queríamos jugar . Las circunstancias del juego nos llevaron a cometer errores, a ponernos en desventaja”, expresó.

Melgar consiguió alcanzar la punta de su grupo por diferencia de goles, ya que la ‘Academia’ también tiene seis puntos. Quedan tres fechas por jugar y el único que clasificará a los octavos de final de este torneo Conmebol será el que quede primero. En la siguiente fecha los arequipeños se medirán ante River Plate de Uruguay en Montevideo el próximo martes 3 de mayo a las 5:15 p.m. (hora peruana). Por otro lado, el cuadro argentino será local ante Cuiabá.

El exfutbolista de Real Madrid terminó perdiendo por primera vez en el año en el estadio Monumental de la UNSA.

JAVIER CORREA SE REFIRIÓ A LA DERROTA

El delantero argentino, autor del único tanto del descuento para Racing club, también fue parte de la conferencia de prensa pospartido y dio sus impresiones sobre el resultado ante el cuadro ‘Dominó'. El futbolista falló un penal en la primera parte que puso ser el empate 1-1 parcial.

“Lo vemos como lo vimos desde el principio, tenemos que seguir compitiendo, afrontar. Ahora nos toca el partido de local. Levantar cabeza, el sábado tenemos otra revancha y luego también con Melgar. Estamos preparados para eso”, dijo.

IBERICO, FIGURA DEL MELGAR 3-1 RACING CLUB

Melgar le quitó a Racing Club el invicto en el 2022 con dos goles de Luis Iberico y uno de Bernardo Cuesta. “Espero que si, trabajo para eso. Sé que haciendo las cosas bien con Melgar, se pueda dar volver a la selección y hay que tener mucha paciencia, pero siempre con la ilusión”, señaló el futbolista peruano de 24 años en conversación con Movistar Deportes.

Luis Iberico logró doblete en Melgar vs Racing por Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

PRÓXIMO PARTIDO DE MELGAR EN LIGA 1

Néstor Lorenzo y compañía deberán dejar de lado la algarabía y pensar en la próxima fecha de la Liga 1. Recibirán a Cienciano este sábado 30 de abril a las 3:30 p.m. (hora local) en el estadio Monumental de la UNSA. Los arequipeños marchan sextos con 19 puntos, a tres del puntero Sport Huancayo (que tiene un partido menos).

