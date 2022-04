‘Checho’ Ibarra y su rivalidad con ‘Cuto’ Guadalupe: “Queríamos agarrarnos a trompadas”

'Checho' Ibarra habló sobre la rivalidad con 'Cuto' Guadalupe.

Sergio Ibarra, uno de los máximos goleadores del fútbol peruano, tuvo una entrevista extensa con el periodista Jesús ‘El Tanke’ Arias. El ‘Checho’, fiel a su estilo, no se guardó nada y recordó una anécdota con Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El nacido en Argentina manifestó que tuvo una rivalidad especial con el defensa y que en varias oportunidades casi terminan golpeándose.

“ Yo con el que me peleaba siempre y quería agarrarme a trompadas era ‘Cuto’ . Nos odiábamos, yo entraba a la cancha y sabía que me iba a enfrentar a él, ya sabía lo que iba a pasar porque hablaba y gozaba mucho, encima te chocaba mal. No es que te quería hacer daño, pero su forma de jugar, te golpeaba mucho y no le cobraban nada”, inició ‘Checho’ en diálogo con el ‘Tanke’ para RPP.

“Encima te buscaba la boca. Cuando me tocaba con él, siempre que estaba en el medio, nos mirábamos y nos decíamos de todo”, declaró el exdelantero con una sonrisa en su rostro.

El actual comentarista deportivo reveló que después se volvieron muy amigos cuando coincidieron en Juan Aurich de Chiclayo. “Es un tipazo”, expresó. Guadalupe e Ibarra jugaron juntos en la temporada 2009 en el ‘Ciclón del Norte’.

Ibarra contó una anécdota con 'Cuto' Guadalupe en su época futbolista.

SEGUIR LEYENDO