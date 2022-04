Hernán Barcos reveló la historia de la compra del departamento para su niñera

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, ha exhibido su gran corazón fuera de los terrenos de juego.

Los gestos de caridad no abundan en el mundo del fútbol. Pero cuando sucede un hecho de este tipo, es digno de reconocer y elogiar. Y es que en el Perú, el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos tuvo un enorme gesto con la familia de su niñera al regalarle un departamento propio a finales del año pasado. Una situación que contó cómo se llevó a cabo y que revela el gran ser humano que es.

Para empezar, el jugador ‘blanquiazul’ confesó que este suceso no se lo había contado a ningún familiar suyo, mas que a su esposa Giuli Cunha, quien le apoyó con esta idea. “Siempre hay alguien que está peor que uno. Muchos me preguntaron. De este evento de la compra de la casa a Mari no sabía nadie. Ni mi mamá, ni mi suegra, mi hermano tampoco. Y cuando se hizo público me preguntaron: Pero ¿por qué, Hernán? ¿Vos estás loco? Y yo le digo ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo si tenés la posibilidad? Y ¿cuántos tienen la posibilidad y no mueven un dedo? Y no son capaces de comprar un heladera a la empleada que capaz no tiene en la casa”, comentó el atacante en una entrevista para DirecTV Sports Perú.

Luego analizó la situación que vivía su niñera, cuyo nombre es María Allca, dando a entender que uno debe mirar más allá de su entorno para colaborar con los que más lo necesitan. “A veces uno deja de mirar para el lado con el egoísmo, el ser egocéntrico, el mirar siempre para el ombligo de uno y no mirar lo que tiene al lado. Darle valor a la gente que trabaja con uno. Ella está cuidando a nuestros hijos, que son lo mejor que tenemos. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de que ella tenga una vida, dentro de todo, con una mejor calidad? ”, dijo.

Mensaje en Instagram de la esposa de Hernán Barcos con el departamento para su niñera.

En eso, explicó cómo vivía María y reconoció que no dudó en conseguirle el inmueble para que tenga una mejor calidad de vida. “ Tiene cuatro hijos y vivía en una casa de 20 m² de madera. Nosotros le compramos una de 80 m² con una habitación para cada uno de sus hijos, para ella que tenga su propia habitación. Que tengan 2 baños que antes no tenían ni uno. Calidad de vida y darle esa oportunidad a una familia que para mí lo merece. Independientemente si está bien o está mal, si estoy loco, si me gasté lo que me gasté, lo hicimos de corazón con mi esposa ”, añadió.

Finalmente, aseguró que la compra junto a su esposa se llevó a cabo como si fuera para ellos mismos, sin escatimar en el dinero que se gastaron. “Cuando fuimos a comprar las cosas para la casa, compramos como si fuera para nosotros, no para nuestra empleada. Los platos, la cama, el colchón. No compramos los platos más baratos, los cuchillos más baratos. Le compramos todo como si fuera para nosotros porque ellos también merecen tener esa oportunidad ”, declaró.

El delantero argentino de Alianza Lima reveló los detalles de este enorme gesto que tuvo junto con su esposa. | Video: DirecTV Sports Perú

RESPUESTA DE MARÍA

Cabe resaltar, que esta noticia se llegó a conocer a través de Giuli Cunha, pareja del futbolista, quien publicó una foto en su Instagram del departamento adquirido. “¡Te quiero mucho Mari, mucho mucho! Gracias por ser tan cariñosa con nuestros hijos. ¡¡¡Que seas muy feliz!!!” , fue la descripción de la instantánea.

La respuesta por parte de su niñera no demoró. “Muchas gracias por todo, señora. A usted y a su esposo, son los mejores jefes del mundo. Gracias por mi hermoso departamento, es un sueño hecho realidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga, los quiero muchísimo ”, escribió María.

No cabe duda, de que es un enorme gesto que ayudará enormemente a una persona que ya es casi parte de la familia de Barcos. De hecho, constantemente suben fotos en dicha red social reunidos o compartiendo momentos únicos.

Intercambio de mensajes entre la esposa de Hernán Barcos y la niñera agradecida por el gran gesto.

