Karim Benzema falló 2 penales increíbles en Real Madrid vs Osasuna por LaLiga Santander

Karim Benzema perdió 2 penales en Real Madrid vs Osasuna por LaLiga Santander.

Real Madrid no pudo aumentar el marcador frente a Osasuna en el Estadio El Sadar de Pamplona por la jornada 33 de LaLiga Santander. Esto tras 2 penales errados de Karim Benzema, quien no pudo con el portero Sergio Herrera. Ambos remates fueron al mismo lado. Para no creerlo.

El primero ocurrió a los 50′. Rodrygo desbordó por el sector izquierdo del campo y, cuando realizó un amague, Luis Ávila se barrió y tocó el esférico con la mano. El árbitro, que estaba cerca, pitó penal para el cuadro ‘merengue’.

Karim Benzema, que no había marcado en el 2-1 parcial, tomó la pelota y le pegó a la mano derecha de Sergio Herrera, que adivinó el lanzamiento y todo terminó en un tiro de esquina. El ‘Gato’, por supuesto, lamentó la acción.

Sin embargo, tuvo su revancha minutos después (57′). Otra vez Rodrygo como protagonista en la jugada previa. Ahora fue derribado y pitaron un nuevo penal para Real Madrid. El francés buscó pegarle al mismo lado y el de Osasuna volvió a taparlo.

Primer penal errado de Karim Benzema en Real Madrid vs Osasuna por LaLiga Santander. (Video: ESPN).