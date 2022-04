Semana Santa en Lima: precio de tours, pasajes, estadía, lugares turísticos y más

Conoce detalles para darte un paseo por la capital peruana y su diversidad. Composición.

Solo faltan días para poder disfrutar de los esperados feriados por Semana Santa. Estos días además de servir como un tiempo de reflexión y tradiciones religiosas, también son un excelente momento para aprovechar y pasar en familia. En Lima, una ciudad abundante en su población y riqueza, no es la excepción en estas fiestas.

Si eres uno de los que no viajará en estas fechas y todavía no sabes qué hacer, recuerda que dentro de la capital peruana, Lima, también hay promociones para disfrutar un tour en familia. No solo eso, sino que podrás encontrar parques zonales para relajarte o lugares claves que debes compartir con tus seres queridos. ¿Te animas a ir a uno de ellos?

CÓMO LLEGAR A LIMA Y HOSPEDAJE

Si vives en el extranjero, lo principal es viajar en avión para llegar al Aeropuerto Jorge Chávez, ubicado por la avenida Faucett. Por otro lado, es ahí donde tomarás un taxi que te lleve al destino indicado, lo más probable es que cobren en dólares ya que es la otra moneda en la cual se manejan las compras con el extranjero.

Por otro lado, Y Tú Que Planes muestra ofertas de hospedaje como en el Hotel Mariel Boutique, a S/ 170 en promoción. Incluye desayuno americano, Wi-Fi, ubicado en el distrito de Miraflores.

También está la oferta de habitaciones con terraza en Del Pilar Miraflores Hotel a S/ 160, que incluye desayuno Buffet y estacionamiento, hasta gimnasio con su respectiva reserva.

Puedes ir al Sheraton Lima Hotel o al Gran Hotel Bolívar de la capital para buscar lugares cómodos en tu estadía con el fin de realizar turismo en Lima.

TOURS POR LIMA

Y Tú Que Planes traen promociones para que tengas una experiencia inolvidable por la capital del Perú.

Conéctate con Churín

A S/399 para 3 días y 2 noches, para realizar un city tour y visitar los baños termales de Tingo, la iglesia de Picoy, el poblado de Chiuchín y baños de Huancahuasi. No solo eso, podrás ir a los complejos termales de Mamahuarmi y de la Juventud para luego dar su retorno de Churín a Lima.

La promoción incluye 2 noches en habitación doble matrimonial en el Hotel Manantial, Acuario o Continental de Churín, no incluye alimentación pero si movilidad en bus regular. Se requiere como mínimo 1 persona para aplicar la oferta y cuenta con todos los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19. Recuerda utilizar mascarilla y cumplir los procedimientos de desinfección de manos y calzado.

Churín Lima

Bicitour: Entre Olivos y El Mar

Para los amantes del ciclismo, con S/ 65 de promoción en donde realizarás un recorrido desde el Museo de Sitio Huaca Pucllana para manejar por Miraflores, San Isidro, Barranco y Chorrillos con la ventaja de observar aves en el Olivar (Se darán binoculares). El tour dura 4 horas en aproximado pero servirá para relajar un poco la mente. Ello incluye bicicleta, casco, souvenir y kit de bioseguridad.

En Arequipa, se hizo Bicotur. En Lima también hay esa promoción.

Rupac para aventureros

Con el sello internacional “Safe Travels” es un lugar precioso para refrescar la mente en este feriado largo. En esa línea, la aventura empieza en el Pueblo Fantasma de San Salvador de Pampas, luego la fortaleza de Marcakullpi, pasas por el Complejo de Rupac para realizar un trekking de 3 horas y seguir con la visita de la catarata Huarin. Aprovecha ese momento para las fotografías en el colchón de nubes y el atardecer, para cerrar el paseo con una noche de fogata entre todos.

Incluye carpa y movilidad desde Lima hasta San Salvador de Pampas, sea en minivan o sprínter. El precio incluye IGV y los niños menores de 5 años no pagan siempre y cuando comparte asiento con los padres. De 6 a 12 años, aplican descuento del 10%. Mayores de 12 años pagan la tarifa publicada. Todo viaje será considerado como confirmado una vez realizado el pago del 50%.

[Destacar que la agencia cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos por el MINSA]

Lunahuaná de encanto

A S/ 99 la promoción para ir a Lunahuaná desde Lima. Un city tour por Cerro Azul, luego a Lunahuaná con la visita de la Apicola “Los Girasoles”, degustación de los derivados de la miel. Visita a la vitivinicola “La Reyna”, explicación y degustación del proceso del vino y derivados. Finalmente, realizar deportes de Aventura como Canotaje sobre el río Cañete, Canopy o Rappe (opcional). Todo en un bus privado y la oferta incluye IGV y se pago por persona. Con todos los protocolos de bioseguridad.

Lunahuaná Lima Perú

PARQUES ZONALES POR VISITAR EN LIMA

En el siguiente artículo, podrás conocer los parques zonales que no te puedes perder esta Semana Santa. A pesar de los diferentes tamaños que pueden tener, la mayoría cuenta con atracciones como áreas verdes, circuitos para ciclistas, piscinas, mini granjas, pistas atléticas, polideportivos y más. La entrada cuesta entre S/. 1 y S/. 2 soles.

LUGARS PARA IR DENTRO DE LIMA

Si no pudiste hacer ningún plan fuera de Lima, o eres de los que prefiere quedarse en la ciudad para descansar, no te preocupes porque acá también hay lugares que puedes visitar para aprovechar estos días y hacer algo diferentes, ya sea en familia o con amigos. En ese sentido, hay un artículo interesante de 5 lugares para visitar dentro de la capital en los siguientes días feriados.

Conoce los parque zonales que tiene Lima para disfrutar en familia.

