Kuélap presenta otros 11 puntos con riesgo de colapso

Entre los años 2011 y 2016 no se realizó ninguna intervención para la conservación de Kuélap. | Foto: Agencia Andina

El complejo arqueológico Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, podría continuar presentado derrumbes ya que existen otros 11 puntos que están en riesgo de colapsar, según advirtió el gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, quien solicitó la intervención inmediata de especialistas para evitar más daños.

Altamirano Quispe señaló también que ha solicitado la conformación de una comisión de alto nivel que tome acciones ante el colapso sufrido en las últimas 48 horas, pero que dicho grupo de trabajo debe incluir a la región y las autoridades de la zona que están relacionados al monumento que es patrimonio cultural de la nación.

En esa línea, dijo que ha enviado cartas al presidente de la República, Pedro Castillo; al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; y al ministro de Cultura, Alejandro Salas, para la conformación de dicho grupo de trabajo.

Precisó que esta comisión estaría conformada con los titulares de las carteras ministeriales de Cultura, Economía y Finanzas y Comercio Exterior y Turismo, así como del Gobierno Regional Amazonas para la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Kuélap.

“La situación es sumamente complicada y esto si bien se debe al agua también existe abandono porque se advirtió con tiempo para una intervención en los ductos sino también por la desidia de las autoridades y ahora se corre el riesgo de perder este atractivo arqueológico y turístico, que postula a hacer una de las maravillas del mundo”, dijo a la agencia Andina.

TAREAS DE CONSERVACIÓN

Mencionó que entre los años 2011 y 2016 no se realizó ninguna intervención para su conservación. Recién en 2016 se puso en marcha el Plan Copesco Nacional hasta octubre del año 2020, pero el trabajo no habría tenido éxito por constantes paralizaciones, trabajos anti técnicos, indicó.

Altamirano dijo que el Plan Copesco contrató una empresa para realizar los trabajos, pero al parecer no cumplió con lo previsto, se resolvió el contrato y no se realizó toda la obra.

“Aquí no se quiere echar la culpa a nadie porque esto no es del actual gobierno, pero ha habido abandono y desidia y nosotros como autoridades regionales y de los municipios advertimos que el complejo se encontraba en peligro, pero nosotros no tenemos jurisdicción y ahora tenemos esto que es algo terrible”, expresó.

También explicó que las lluvias torrenciales han perjudicado la estructuras de Kuélap y por eso se paralizaron las obras. Añadió que el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, se ha comprometido a enviar a especialistas para apoyarnos en afrontar la situación.

Indicó que se requiere especialistas, arqueólogos e ingenieros hidrólogos debido a la calidad de la construcción de los ductos hecha por los Cachapoyas y que hasta ahora no ha sido desentrañada.

PREOCUPACIÓN DEL PRESIDENTE

Por otra parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, se dirigió el miércoles al complejo arqueológico Kuélap, pero realizó una parada en Bagua debido al cielo nublado y al mal clima que no le permitía llegar. En el lugar, brindó declaraciones para el canal estatal TV Perú e indicó que el presidente Pedro Castillo, está preocupado por la situación.

“El presidente Pedro Castillo está muy preocupado por la situación, nos ha pedido reportar la situación que vamos a evidenciar y por supuesto mañana también estaremos respondiendo al Congreso lo que corresponda a la situación de Kuélap”, dijo.

Ministro de Cultura viaja a Kuélap. | VIDEO: TV Perú Noticias

SEGUIR LEYENDO: