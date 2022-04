Universitario vs Alianza Lima: la historia del famoso derechazo de Nunes a Kopriva que los hinchas recuerdan 28 años después

Jorge Nunes le metió un puñetazo a Juan Carlos Kopriva en un clásico peruano.

Jorge Amado Nunes protagonizó una de las polémicas más recordadas de los clásicos de fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El exfutbolista ‘merengue’ agredió con un puñetazo al argentino Juan Carlos Kopriva. Esta acción en vez de despertar la crítica en los hinchas ‘cremas’, es rememorada como heroica. Entérate en la siguiente nota cómo ocurrió el golpe del paraguayo.

Nunes y Kopriva calentaron el duelo con sus declaraciones. “Universitario sigue siendo el favorito porque tiene una paternidad sobre Alianza en el último tiempo”, manifestó el ‘Cenizo’. “Especula con eso para generar una presión, no creo que exista tal cuestión”, respondió el mediocampista argentino.

El 21 de junio de 1994 se llevó a cabo el clásico entre ‘cremas’ e ‘íntimos’. La ‘U’ perdía por la mínima diferencia y sus jugadores se encontraba con toda la calentura encima. Uno de ellos era Nunes, quien no se controló y empujó a un rival. El árbitro le mostró la cartulina roja a pocos minutos de finalizar el encuentro.

Kopriva se le acercó a reclamarle y el guaraní le conectó un derechazo, dejándolo en el suelo . Se formó un tumulto entre futbolistas de ambos equipos y el argentino que estaba tendido en el gramado, se levantó después de unos segundos y fue en búsqueda de su agresor. Las cosas no se calmaban y el referee tuvo que dar por terminado el juego en el estadio Alejandro Villanueva.

Días después del incidente, Amado Nunes habló con la prensa. “No voy a justificar nada, lo hecho hecho está y no me arrepiento de nada. En la vida no hay que arrepentirse de lo que uno pueda hacer y no tengo por qué arrepentirme de nada”. El volante fue sancionado con seis fechas.

