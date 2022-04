Semana santa 2022: cuál es la mejor hora para conseguir ofertas de viajes

Te contamos cuál es el mejor momento del día para conseguir ofertas de viajes. (Foto: EFE/Chema Moya/Archivo)

Los feriados de semana santa están cada vez más cerca y no es raro que queramos utilizar estos días que pasar un buen momento viajando y conociendo otros destinos que tenemos en nuestra lista.

A pesar de la gran alza que ha tenido el precio de la gasolina en las últimas semanas, el costo de los pasajes de avión parece mantenerse. Por lo que tal vez quieras reconsiderar el plan que tenías de hacer un roadtrip con tus amigos a un lugar un poco lejano de donde estás, ya que te podría costar menos un vuelo que manejar.

Existe la idea de que hay horas específicas en las que se consiguen ofertas de viaje, sin embargo esto ha cambiado a raíz de la pandemia por COVID-19, ya que los vuelos se empezaron a ver directamente afectados por las medidas sanitarias de cada país que todavía no terminan de uniformizarse en todo el mundo.

Si bien no hay nada que te garantice totalmente que entrando a determinada hora o día de la semana a un buscador de viajes vas a conseguir la mejor oferta, existen algunos trucos que puedes emplear y ver si te funcionan, total no pierdes nada programando tu alarma para buscar vuelos a la mejor hora.

LA MEJOR HORA PARA COMPRAR PASAJES

Usualmente, las aerolíneas bajan el costo de los pasajes después de la caída del sol, por lo que los vuelos que se compran de noche o casi de madrugada suelen ser más baratos. Si embargo, esto no es una fórmula infalible y puede fallar pero no se pierde nada comparando y entrando a los buscadores de viaje en la noche y viendo si conseguimos una mejor oferta que si entramos en la mañana.

LOS MEJORES DÍAS

Se dice que los días en los que se consiguen más ofertas son los martes, miércoles y sábado. No obstante como en el caso de las horas este sistema puede tener fallas. Lo que si se sabes es que el día de la semana en el que eliges viajar puede afectar el precio. Por ejemplo, viajar un lunes suele costar menos que viajar el domingo o el viernes. Puedes intentar entrando a tu buscador de viajes favorito como Google Flights o Kayak en la noche o madrugada de alguno de estos días y comparar.

EL TRUCO DE LA VENTANA INCÓGNITA

Este es un truco bastante conocido y efectivo si no quieres que tu buscador detecte que estás interesado en comprar un vuelo. Lo que debes hacer es buscarlo usando el modo incógnito de tu navegador, esto hará que no se dejen rastros con las cookies y las páginas no te subirán los precios de un día para el otro. También es importante que borres tu caché de búsqueda.

MESES MÁS BARATOS

Así como existen mejores horas y días para encontrar ofertas, también hay meses en los que la temporada en ciertos lugares es más alta que en otros. Por ejemplo, si quieres viajar a Europa o al hemisferio Norte los meses más baratos suelen ser enero, febrero y noviembre. Mientras que estos suelen ser meses de temporada alta en Sudamérica, por lo que viajar dentro del continente te será más caro.

Un mes que parece ser una época de precios bajos para la mayoría de destinos en septiembre, ya que en los países del norte los precios son menores que en los meses previos de verano, mientras que en el sur todavía se tienden a mantener los precios bajos de los meses de invierno que son junio, julio y agosto.

En general diciembre suele ser un mes un poco más caro para viajar debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, se sabe que los vuelos que salen el mismo 25 o el 31 suelen ser mucho más baratos que los del resto del mes.

