Ricardo Gareca: cuando estaba último en Eliminatorias con Perú y vaticinó cómo se definiría el repechaje

Ricardo Gareca celebrando el repechaje de Perú junto a su comando técnico. (Foto: FPF).

Para Ricardo Gareca no existe la frase “lo que mal empieza, mal termina”. Y lo puede comprobar con dos procesos de Eliminatorias bajo el mando de la selección peruana. Con él, la ‘bicolor’ no tuvo un buen inicio en el torneo, pero a mitad de camino metió un par de cambios y terminó quedándose con el repechaje. Lo de ayer en el Estadio Nacional de Lima fue otra hazaña más del ‘Tigre’.

Claramente ninguno de la selección peruana quería repetir lo vivido en las Clasificatorias para Rusia 2018. Mejorar dicho proceso era el principal objetivo. Y para ello, era primordial empezar con el pie derecho. Pero no fue así. El destino y el fútbol nos recordaron que para nosotros nada será fácil. Y como tantas veces lo decía el querido periodista Daniel Peredo: “si no sufrimos, no vale”.

La ‘blanquirroja’ rescató un empate frente a Paraguay de visita en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tras ello, acumuló 4 derrotas al hilo. El equipo estaba en la cuerda floja y le tocaba ir a la altura de Quito para medirse con Ecuador. ¿Y qué pasó? Resucitó y derrotó 2-1 con fenomenal desempeño de Gianluca Lapadula (2 asistencias). Y vino la Copa América.

Perú tenía el antecedente de haber llegado a la final de la última Copa América, pero por su presente no era favorito. Pues, aunque derrotó al ‘tricolor’, estaba último en las Eliminatorias con apenas 4 puntos. Igual, el plantel continuó con lo suyo y quedó cuarto en el certamen que, coronó a Argentina (1-0 ante Brasil).

Después del certamen, Ricardo Gareca vio cosas que lo llenaron de fe. Creyó que, aún estando en el fondo, sus jugadores podían llegar al repechaje. ¡Y vaya que vaticinó cómo se daría todo al final! Como prueba están sus declaraciones al periodista argentino Martin Liberman, publicadas el pasado 13 de agosto de 2021.

En la nota, Liberman le contó al ‘Tigre’ lo que había conversado con algunos colegas peruanos post Copa América. “Yo si soy Gareca me voy. ¿Para qué me voy a quedar? Devolví al fútbol peruano a su lugar. Hice un buen papel en la Copa del Mundo. ¿Con qué más puede soñar?”, lanzó el conductor.

“Yo tomé mi tiempo (para continuar en Perú). Lo único que me podía llegar a torcer era lo de Argentina (selección). Pero cuando llegué a Argentina estaba muy confuso todo, no había claridad. Yo le había pedido 30 días para renovar a los peruanos”, recordó el también exfutbolista sobre lo ocurrido cuando terminó su contrato con Perú.

Ricardo Gareca vaticinó cómo se daría el repechaje de Perú cuando estaba último. (Video: Martin Liberman).

Tras ello, dejó mensaje premonitorio sobre el futuro de la selección peruana. “Nosotros estamos en un lugar para pelear el repechaje, que va a estar dando vueltas entre varias selecciones. Creo que estamos en condiciones de poder pelearlo. Si salimos de las últimas posiciones, y vemos que podemos empezar a avanzar, veremos si podemos algo más”, indicó siendo décimo en la pelea.

Porque Ricardo Gareca siempre confió en la capacidad del futbolista peruano. “Me gusta el jugador peruano... la técnica del jugador peruano. Claro que, en la intensidad que se juega hoy en día, el talentoso puede quedar relegado. Y me gustó el desafío: llevar a esos jugadores a un rendimiento físico más elevado. Estábamos convencidos (junto con el comando técnico) que se podía lograr”, sostuvo.

