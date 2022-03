Perú vs. Paraguay: Julio Enciso, la joya ‘guaraní’ que buscará brillar en duelo por Eliminatorias Qatar 2022

Julio Enciso tuvo un gran rendimiento en el Paraguay vs. Ecuador, donde brindó una asistencia. | Foto: 'Albirroja'

La selección peruana jugará en condición de local este martes 29 de marzo ante su similar de Paraguay en un choque válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Evidentemente, la consigna de la ‘bicolor’ no es otra que ganar para asegurar su pase al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en el frente contará con un equipo que tiene a un jugador para tener en cuenta, el delantero Julio Enciso.

Rápidamente uno puede preguntarse de quién es el jugador en mención. Pues se trata de una de los joyas del fútbol de su país y que ha deslumbrado a todos con tan solo 18 años. Por ello, en esta nota te contaremos un poco más de sus inicios, su debut en Primera División, su participación con la ‘Albirroja’ y del interés que ha captado de clubes de Europa.

Julio César Enciso nació el 23 de enero del 2004 en Caaguazú, una ciudad ubicada en el departamento que lleva el mismo nombre. Todas las categorías menores las llevó a cabo en el club Libertad hasta su debut en la Copa de Primera Tigo Visión Blanco (Primera División) de Paraguay el 16 de marzo del 2019 , ingresando a los 71 minutos por el actual jugador de Alianza Lima, Edgar Benítez. Fue una victoria de su equipo por 4-0 ante el Club Deportivo Santaní.

Al año siguiente, jugó su primer partido en Copa Libertadores con tan solo 16 años en el choque ante Jorge Wilstermann de Bolivia. De hecho, lo hizo a lo grande, ya que en la primera pelota que tocó, la mandó al fondo del arco rival . Pero un año después consiguió su primer título: el torneo Apertura.

Desde ese entonces, su nivel ha sido en ascenso, aunque en ciertos momentos le ha ganado el temperamento. El mismísimo Roque Santa Cruz comparte equipo con Enciso y reconoció que aún debe madurar en ese aspecto. “Es nuestra responsabilidad orientarlo, es algo que se soluciona en el vestuario, está en ese proceso de tener que acomodar su carácter a lo que mejor se adapte a su vida profesional para cuando esté en un nivel diferente . Son situaciones que irá aprendiendo a manejar, ese tipo de reacciones debe saber controlarlo. Julio quiere marcar los goles, tiene una exigencia muy grande, eso está bien, pero también debe saber controlar su temperamento ”, declaró el experimentado atacante tras un partido este año donde Julio se molestó con su compañero por no pasarle el balón estando en mejor posición de cara al arco.

Julio Enciso y Roque Santa Cruz en un entrenamiento con Libertad de Paraguay. | Foto: Difusión

En lo que va desde sus primeros partidos en la máxima división del balompié ‘guaraní’, Julio Enciso lleva 21 goles y 7 asistencias en 63 partidos . Números más que rescatables para un futbolista de esa edad.

PARTICIPACIÓN CON SELECCIÓN DE PARAGUAY

Estas cifras provocaron que fuera convocado por Guillermo Barros Schelotto a la selección adulta para los partidos de Eliminatorias. Su debut se dio en el duelo ante Uruguay donde su equipo perdió por 1-0. Sin embargo, en el pasado encuentro donde le ganaron por 3-1 a Ecuador brindó una asistencia, en donde mostró sus dotes y grandes cualidades para ser un atacante con una altura de 1.73 centímetros. “ Estoy muy contento por el partido de hoy, con mi familia que me vino a ver. Agradezco a Dios primeramente y al ‘profe’ (Guillermo Barros Schelotto) por darme la oportunidad. Cada jugador que entra da lo mejor de él y esperemos seguir así”, fueron sus palabras tras el partido.

INTERÉS DE EUROPA

De otro lado, sus actuaciones han captado el interés de clubes europeos como el Atalanta de Italia y el Brighton de Inglaterra, equipos que lo vienen siguiendo y podrían firmarlo de cara al próximo mercado de fichajes que inicia en julio de este año.

ESTILO DE JUEGO

Como bien se mencionó líneas arriba, Julio Enciso se desempeña como delantero, pero no en una posición como pívot, sino más bien uno que sale a jugar con los volantes y también puede moverse por los costados o como mediapunta. Posee un buen manejo de los dos perfiles con los cuales puede sacar potentes remates desde cualquier sector del área rival. Asimismo, su corta edad le permite sacar ventaja en velocidad y ganar con facilidad en los duelos 1 vs. 1. Sin duda, un jugador que la ‘blanquirroja’ deberá tener en cuenta si no desea llevarse una sorpresa en Lima.

