Programación de partidos de hoy, jueves 24 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Lista de convocados de selección peruana para las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: FPF)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 son las que aportan la cuota futbolística de hoy, ya que hay encuentros en Asia, Oceanía, Europa, Sudamerica y Concacaf. Los partidos más esperados son sin duda Portugal vs. Turquía e Italia vs Macedonia del Norte en Europa y Uruguay vs. Perú y Brasil vs. Chile en Sudamerica.

Además de los partidos por Eliminatorias, hoy también hay cuatro Amistosos Internacionales, uno de los más esperados es entre Escocia vs. Polonia.

En Latinoamérica, además de los partidos por Eliminatorias mundialistas, el fútbol mexicano pondrá la cuota futbolística hoy gracias a la Liga Expansión MX de México con el encuentro entre Tlaxcala vs. Correcaminos.

Eliminatorias Qatar 2022 – Asia

4:10 a.m. Australia vs. Japón – Star +

6:00 a.m. Corea del Sur vs. Irán – Star +

7:00 a.m. Líbano vs. Siria – Star +

7:00 a.m. Vietnam vs. Omán – Star +

10:00 a.m. China vs. Arabia Saudita – Star +

12:00 p.m. Irak vs. Emiratos Árabes – Star +

Eliminatorias Qatar 2022 - Oceanía

9:00 a.m. Islas Salómón vs. Tahití – Eleven Sports

12:00 p.m. Nueva Zelanda vs. Nueva Caledonia – Eleven Sports

12:00 p.m. Fiji vs. Papúa Nueva Guinea – Eleven Sports

Eliminatorias Qatar 2022 - Europa

2:45 p.m. Gales vs. Austria – Star +, ESPN 4, Sky Sports

2:45 p.m. Portugal vs. Turquía – DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Sky Sports, TUDN, Cuatro

2:45 p.m. Suecia vs. República Checa – DirecTV en canals 612 y 1612, Sky Sports, RTVE

2:45 p.m. Italia vs. Macedonia del Norte – Star +, ESPN 4, Sky Sports

Eliminatorias Qatar 2022 - Sudamérica

6:30 p.m. Uruguay vs. Perú – Movistar Deportes, América TV, Canal 4, VTV, TV Ciudad, Teledoce, Canal 10

6:30 p.m. Brasil vs. Chile – Movistar Plus en canales 6 y 706, Canal 13, Chilevision, Estadio TNT Sports, Globo, Sport TV

6:30 p.m. Colombia vs. Bolivia – GolPeru, Tigo Sports, Caracol TV

6:30 p.m. Paraguay vs. Ecuador – Movistar Eventos en canales 11 y 711, Tigo Sports, El Canal del Fútbol (ECDF)

Eliminatorias Qatar 2022 - CONCACAF

7:00 p.m. Jamaica vs. El Salvador – Star +, TUDN

8:05 p.m. Panamá vs. Honduras – Star +, TUDN

9:00 p.m. México vs. Estados Unidos – Star +, ESPN, TUDN

9:05 p.m. Costa Rica vs. Canadá – Star +, TUDN

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Tlaxcala vs. Correcaminos – Marca Claro

Amistoso Internacionales

1:30 p.m. Hungría vs. Serbia

2:45 p.m. Escocia vs. Polonia

7:00 p.m. Guatemala vs. Cuba

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, TyC Sports, TUDN, Marca Claro, Tigo Sports, Movistar Eventos, Movistar Plus, Movistar Deportes, DirecTV Sports, ESPN, ESPN 4, Gol Perú, Caracol TV, El Canal del Fútbol (ECDF), Canal 4, Canal 13, Globo, VTV, TV Ciudad, Canal 10, Teledoce, Chilevisión, Estadio TNT Sports Sport TV, Sky Sports, RTVE y Eleven Sports

