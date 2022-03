Tarapoto: Mototaxi con pasajeros es arrastrada por quebrada tras intentar cruzar

Foto: Buenos días Perú.

Una mototaxi se encontraba transportando dos pasajeros, esta iba desde Bello Horizonte con dirección a la Banda de Chilcayo en la región San Martín, cuando de repente intenta cruzar una quebrada y es arrastrada por las turbulentas aguas que fueron ocasionadas por las fuertes lluvias de la zona.

En las imágenes se puede ver cómo la unidad es totalmente volteada por la fuerza del agua y tras ser desplazada, desaparece río abajo. Muchos fueron los expectadores del suceso, pero pudieron hacer poco o nada para revertir esta situación.

Llamaron a las autoridades que pudieran rescatar a las personas que viajan en la mototaxi y que se quedaron varadas en la isla de una zona donde se encontraban a buen recurso.

Felipe Sánchez, agente municipal de Bello Horizonte, indicó que las personas muchas veces arriesgan sus vidas al cruzar el rio para poder acceder a su centro de labores pese a que las condiciones no son las mas adecuadas ni favorables.

“Es la imprudencia de los jóvenes y la desesperación por querer lograr el trabajo. La gente mucha veces arriesga su vida por el negocio, trabajo o estudios, eso es lo que esta sucediendo en Bello Horizonte”, señaló.

AUTO SE QUEMA EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Una señora se quedó sin trabajo después de que su medio de transporte de pescado quedó totalmente quemado, este incendio fue provocado por un balón de gas y alertó a los conductores que se encontraban manejando por la avenida Pachacútec en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los serenos restringieron el tránsito antes de la llegada de los bomberos durante varias horas. La principal afectada fue la señora Julia, quien miraba impotente como ardía su herramienta de trabajo sin que nadie pudiera hacer nada en ese momento.

“Empezó a explotar cuando estaba adentro, me bajé y empezó a incendiarse todo. Es mi herramienta de trabajo, es el único medio que tengo para sostenerme, quiero que alguien me ayude”, comentó la víctima desesperada.

Los bomberos llegaron cuando el carro ya se encontraba totalmente quemado y solo quedó llevarse los restos del vehículo incendiado. La señora Julia era una transportista de pescado en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo y a la vez es madre de cinco hijos. Cabe destacar que aún no había terminado de pagar el carro, se encontraba endeudada.

“No tengo con qué trabajar, sostengo a mis hijos con eso, sus estudios y todo. Hace cuatro días empecé a trabajar, porque le he bajado el motor y también me he endeudado con eso para hacer que mis hijos estudien. Lo había hecho reparar todo”, expresa triste.

Los testigos no creen que este accidente se haya producido por una simple falla mecánica, ya que el taxi salió del taller por una bajada de motor recién la semana pasada. Las sospechas recaen actualmente en los encargados del transporte informal.

Según mencionan los testigos, estas personas con las que trabajaba Doña Julia mantenían fuertes diferencias. “Ha discutido con la dueña o sobrina del pesquero. Esas son mafias, cobran y parece que ha sido un atentado por pescado”, comentó un testigo del lugar.

La señora busca apoyo económico de inmediato para poder llevar sustento a su casa y poder mantener a su numerosa familia.

Vmt Auto Que Realizaba Servicio De Taxi Se Incendia En La Avenida Pachacútec | Panamericana

0 seconds of 2 minutes, 1 secondVolume 90%





SEGUIR LEYENDO