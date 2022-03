Miguel Araujo y la emotiva sorpresa a su esposa antes de venir a Lima para los duelos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias

El defensa de Emmen FC y la selección peruana, Miguel Araujo, horas antes de tomar su vuelo que lo traiga a Lima para unirse a los entrenamientos con la bicolor de cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022, subió un vídeo emotivo en sus redes sociales.

¿De qué trata el vídeo? Según el video que subió, Miguel Araujo en su cuenta de Instagram, podemos ver que su esposa lo está ayudando a hacer sus maletas para venir a Perú.

Posteriormente, en otra parte del video, se puede leer cómo Miguel Araujo narra cómo sorprendió a su esposa em el vídeo que compartió en sus redes sociales. ”Luego, terminamos y le dije mira el celular, le había enviado los dos boletos. Nos vamos a Perú”, escribió el futbolista de la bicolor.

Sin embargo, Jacqueline Palomino, esposa del seleccionado peruano, Miguel Araujo, respondió al video con un emotivo post. “Gracias por esto, bebé. Te lo juro que no me lo esperaba , mi Perú hermoso. Abrazar a los míos. Te amo. mi Araujo bello. Dios nos bendiga”, sentenció en sus redes sociales, la señora del futbolista peruano.

“Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los once que saldrán a la cancha y los que ingresarán, vamos a sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocados. Ya hicimos historia en otros países en donde no habíamos ganado, lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción”, dijo Miguel Araujo en Radio Ovación.

“Las sensaciones son duras porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora los que jugamos afuera nos sumaremos a la selección para ponernos aptos y meternos en estos dos encuentros”, agregó.

Además, el defensor indicó que irán a Montevideo en búsqueda de un triunfo. “Como todos los peruanos, queremos ir de manera directa al Mundial y eso conlleva a cumplir un buen trabajo en Montevideo”, precisó..

Miguel Araujo dejó en claro que llega a esta instancia final con la selección peruana, en un gran momento futbolístico, puesto que alcanzó el liderato con Emmen FC en la segunda división de Holanda. “A Dios gracias, me siento bien física y mentalmente, estoy en excelente condiciones. En mi club me siento muy feliz y emocionado por todo lo que venimos trabajando en este año. Considero que hemos remado mucho para llegar hasta el primer lugar y esperamos mantenernos en esa ubicación hasta el final. No he tenido lesiones y espero no tenerla tomando en cuenta que se vienen partidos muy importantes”, sentenció el zaguero de la bicolor.

SEGUIR LEYENDO: