Programación de partidos de hoy, viernes 18 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Siguen los partidos por Eliminatorias Qatar 2022 en Oceanía con dos importantes enfrentamientos entre las selecciones de Papua Nueva Guinea vs. Nueva Zelanda y Nueva Caledonia vs. Fiyi.

En Europa, hay encuentros en LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia y la Premier League. Los encuentros más esperados hoy son entre Athletic Club vs. Getafe por LaLiga, Wolverhamptons vs. Leeds en la Premier League, Genoa vs. Torino en la Serie A, Bochum vs. Borussia Monchengladbach en la Bundesliga y Saint Etienne de Miguel Trauco vs. Troyes.

En Latinoamérica, el fútbol colombiano, venezolano y argentino serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Liga BetPlay, la Liga Futve y la Ptimera Divisón de Argentina. Entre los enfrentamientos más esperados están el de Millonarios vs. Once Caldas en la Liga BetPlay, Aragua vs. Estudiantes de Mérida en la Liga Futve y Aldosivi vs. Patronato en la Primera División Argentina.

Eliminatorias Qatar 2022 – Oceanía

9:00 a.m. Papúa Nueva Guinea vs. Nueva Zelanda – Elevansports.com

12:00 p.m. Nueva Caledonia vs. Fiyi – Elevansports.com

Serie A - Italia

12:45 p.m. Sassuolo vs. Spezia Calcio – Star +

3:00 p.m. Genoa vs. Torino – Star +

Primera División Argentina

2:00 p.m. Aldosivi vs. Patronato – TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

5:15 p.m. Tigre vs. Platense – Star +, Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Barracas Central vs. Sarmiento – TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Bochum vs. Borussia Monchengladbach – Star +

Ligue 1 - Francia

3:00 p.m. Saint-Etienne vs. Troyes – Star +

Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. Wolverhamptons vs. Leeds Utd – Star +, ESPN Extra

LaLiga - España

3:00 p.m. Athletic Club vs. Getafe – DirecTV Sports

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Deportivo Táchira vs. Puerto Cabello – GolTV Play

6:15 p.m. Aragua vs. Estudiantes Mérida – GolTV Play

Liga BetPlay - Colombia

5:30 p.m. Unión Magdalena vs. Cortuluá – Win Sports

8:00 p.m. Millonarios vs. Once Caldas – Win Sports, Fanatiz, RCN Nuestra Tele

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN Extra, DirecTV Sports en canales 610 y 619, RCN Nuestra Tele, Fanatiz, TyC Sports, AFA Play, Win SportsGolTV, GolTV Play y mediante streaming en elevensports.com.

