Test visual: la figura que identifiques revelará lo que más temes del amor

El amor es uno de los sentimientos más puros y bonitos que puede experimentar el ser humano; sin embargo, no todo es felicidad porque como seres humanos cometemos errores y eso puede terminar perjudicando nuestra relación.

Aquellas personas que terminan dañadas no quieren saber nada del amor, pero es necesario que identifiquen qué es exactamente lo que temen de este sentimiento. Si quieres conocerlo realiza este test.

Primero que nada mira la imagen e identifica una figura, luego ve a la parte baja y conoce su significado.

Test visual: la figura que identifiques revelará lo que más temes del amor

RESPUESTA DEL TEST

A continuación, conoce qué es lo que significa la imagen que elegiste.

1. La cara del hombre

Si viste la cara del hombre cuando miraste esta imagen por primera vez, t u mayor miedo cuando se trata de amor es lo desconocido.

Es fácil tener miedo de las cosas que no sabemos. Tiene cierto sentido que el amor, con todas sus variables desconocidas, te envíe un escalofrío por la columna vertebral. ¿Hay algo más aterrador que hacerte vulnerable a otra persona sin tener idea de cómo será recibida esa vulnerabilidad?

Este es un miedo que debes enfrentar si hacer una conexión fuerte es algo que te importa. Todos tememos lo desconocido, pero si no lo enfrentamos, perdemos nuestras oportunidades de experimentar verdaderamente todo lo que la vida tiene para ofrecer.

2. La mujer del libro

Si viste a la mujer con el libro cuando miraste por primera vez esta imagen, tu mayor miedo cuando se trata de amor es perderte en otra persona.

Te encanta la idea de enamorarte, de hacer una conexión con una persona que sientes que entiende totalmente tu corazón. Pero también tienes miedo de esto, porque cuando caes, caes profundamente. En el pasado, te has sentido perdido en las relaciones y perdido en la persona que amas, y no quieres que eso vuelva a suceder.

Afortunadamente, a medida que crecemos y maduramos y pasamos de una relación a otra, aprendemos cosas y crecemos. Con la madurez viene un sentido más fuerte de uno mismo, y eso es bastante difícil de perder . Además, una persona digna de tu amor querrá verte brillar, no esconderse en su sombra.

3. El hombre de la capucha

Si viste al hombre de la capucha cuando miraste por primera vez esta imagen, tu mayor miedo cuando se trata de amor es mostrarle a alguien tu lado oscuro.

Todo el mundo piensa que eres dulce, amoroso, divertido y amable, y eso es porque eres todas esas cosas. Sin embargo, puede ser agotador para ti mantener esa apariencia positiva en todo momento, y necesitas tiempo a solas para relajarte antes de poder volver al mundo e interactuar con la gente nuevamente. Tienes miedo de que en una relación no se oculten todas las partes de ti que simplemente no te gustan.

Malas noticias: tienes razón. Cuando entablas una relación saludable con otra persona, una en la que realmente quieres llegar hasta el final, no puedes ocultar quién eres. Claro, la persona que amas verá tu lado no tan dulce, pero si la persona que amas vale la pena, verá tu lado oscuro y lo amará y lo aceptará como parte de ti, la persona que no puedo tener suficiente de!

4. La mujer en la distancia

Si viste a la mujer en la distancia cuando miraste esta imagen por primera vez, tu mayor temor cuando se trata de amor es que nunca lo encontrarás en absoluto.

Sientes la soledad como un cuchillo, y tus relaciones fallidas te han dejado con la sensación de que, si bien el amor puede ser real, puede que no lo sea para ti, o al menos, puede que no lo sea en tu futuro . Es increíblemente fácil meterse en este espacio mental, especialmente teniendo en cuenta todo lo que ha experimentado.

La verdad del asunto es que si quieres amor, tendrás amor. Acérquese al mundo con un corazón abierto y amoroso y vendrán cosas buenas. Trate de evitar cansarse y retirarse dentro de sí mismo. Eres increíble, pero sabes que serías mucho más feliz con alguien que te ame y a quien puedas amar a cambio.

SEGUIR LEYENDO