Sunass detectó 213 colegios públicos sin servicio de agua potable a nivel nacional

La mayor cantidad de colegios con servicios suspendidos están bajo la atención de la empresa EPS Grau, en Piura. | Foto: Sunass

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) detectó que 213 colegios públicos en el país no cuentan con servicio de agua potable, durante las acciones de monitoreo de los servicios de saneamiento en colegios de las ciudades atendidas por empresas prestadoras del servicio. En la mayoría de casos se debe a la falta de pago.

El análisis del último ciclo de pago de 41 de las 50 empresas que reportaron a la Sunass indica que el corte de este servicio afectaría a más de 86 mil alumnos, considerando un promedio de 407 alumnos por colegio. Esto, ya que los estudiantes no contarían con el servicio de agua potable para cumplir con las medidas de bioseguridad necesarias para retornar a las aulas de forma presencial y atender sus necesidades sanitarias.

La mayor cantidad de colegios con este servicio suspendido están bajo la atención de la empresa EPS Grau (Piura), tratándose de 73 colegios. A este le sigue Sedapar (Arequipa) y Sedalib (Trujillo) con 34 colegios cada una, y Emapacop (Pucallpa) y Seda Chimbote (Chimbote) con 10 colegios cada una.

La Sunass informó que ha comunicado del hecho y el resultado de sus acciones de monitoreo a los organismos competentes: ministerios de Educación, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, gobiernos regionales, entre otros. Se espera que tomen las acciones correspondientes y aseguren el acceso al servicio y un retorno seguro a clases presenciales.

ACUMULACIÓN DE DEUDAS

Además, se encontró que los colegios cuentan con una deuda por falta de pago de los servicios de agua potable y saneamiento que asciende a S/1 millón 85 mil 342 soles.

Las empresas con colegios con mayores deudas son EPS Grau (Piura) con S/ 269 mil 899.19 soles, Sedalib (Trujillo) con S/ 201 mil 548.71 soles, Sedapal (Lima y Callao) con S/ 127 mil 173.14 soles y Sedapar (Arequipa) con S/ 92 mil 323.15 soles.

La entidad detalló que los colegios han ido regulando y pagando sus respectivas deudas, en relación al ciclo de facturación de noviembre de 2021. De esta forma, con base en las 41 empresas a la Sunass.

Sin embargo, aún existen colegios con deudas vencidas. Hasta el momento en el que inició el proceso de monitoreo, las deudas vencidas ascendían a 6 475, 725 soles. Si bien hay empresas no han aplicado el corte de servicio correspondiente a los dos meses vencidos, eso no significa que en algún momento no lo apliquen. Esto es un riesgo para un retorno seguro a clases.

Sunnas supervisó sistema de saneamiento en colegios de diversas regiones. | Foto: Sunass

MINSA SEÑALA QUE NO ES OBLIGATORIO QUE MENORES ESTÉN VACUNADOS PARA INICIAR CLASES PRESENCIALES

La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, precisó que desde el miniterio se ha informado que los niños que no estén vacunados contra la COVID-19 pueden asistir a las clases presenciales con normalidad.

Sin embargo, la licenciada recomendó a los padres de familia que inmunicen a sus hijos contra el nuevo coronavirus, ya que se ha comprobado que las vacunas son seguras y eficaces para evitar los cuadros graves de la enfermedad.

“La pandemia ha supuesto un duro golpe para el sistema educativo peruano debido al cierre de centros educativos decretados para contener su avance, por lo que resulta indispensable un retorno seguro a clases presenciales”, señaló Martínez.

Por su parte, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna, también comunicó que el retorno a las aulas de niños y adolescentes en el país no estará condicionado a nada. Pero, al igual que la funcionaria, dejó en claro que sería ideal que toda la comunidad educativa esté protegida contra la enfermedad.

“Lo que va a pasar es que la escuela se va a convertir en un centro de vacunación. Los estudiantes con la autorización de los padres de familia van a ser vacunados en cada institución educativa y yo sé que allí vamos a avanzar mucho más rápido”, manifestó a Canal N.

SEGUIR LEYENDO