Colegios no pueden obligar al estudiante a tener una computadora para recibir clases, según Defensoría

Fotografía de archivo fechada el 10 de mayo de 2017, que muestra a un grupo de niños mientras utilizan sus computadoras, en Montevideo (Uruguay). EFE/Alejandro Prieto/Archivo

Algunos colegios privados del país ya empezaron las clases presenciales oficialmente, pero este 28 de marzo es cuando todos empiezan oficialmente. En medio del regreso de los menores a las aulas, los padres de familia tienen algunas preocupaciones acerca de las pensiones, el listado de útiles escolares, uniformes y materiales tecnológicos que deben tener sus hijos.

Ante ello, Renzo Deza, representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, señaló que ninguna institución educativa puede obligar al alumno a tener un equipo para desarrollar las clases.

“Eso podría implicar una restricción porque muchos no necesariamente tienen los recursos para poder adquirirlo (...) Sobre este tema, hay una ley, claro que no está referida a la compra de equipamientos informáticos, pero sí a la compra de textos y materiales educativos. La ley 29694 hace referencia a que uno de los derechos es que no se le puede exigir al padre de familia comprar un material educativo o un texto escolar nuevo. El estudiante tiene derecho a poder utilizar textos escolares de segundo uso”, afirmó en RPP.

Además, Deza comentó que no se puede exigir la compra de un uniforme escolar en establecimientos de carácter exclusivo. También está prohibido que el colegio exija la entrega de útiles escolares desde el primer día de clases.

PROTOCOLOS PARA CLASES PRESENCIALES 2022:

Con el inicio de las clases presenciales en marzo, tanto los padres como los alumnos y colegios, deben de tomar en cuenta que existen protocolos que deben cumplirse para evitar un posible contagio masivo de COVID-19 en el país.

Estos son los protocolos que se deben cumplir en los colegios.

- Monitoreo constante del estado de salud del personal y de los estudiantes, a fin de prevenir contagios producto de la presencia de la COVID-19. Esto debe de realizarlo el área administrativa del colegio.

- Las clases presenciales se dictarán durante cuatro horas como máximo de forma diaria y este tiempo solo será para las zonas urbanas. En el caso de las escuelas de zonas rurales se tomará en cuenta el horario regular (pre pandemia) según la jornada escolar establecida.

Retorno a clases presenciales 2022: ¿Cuáles son los beneficios de esta medida para los escolares? (Foto: Captura Andina)

- Se debe mantener la distancia mínima de un metro de distancia dentro de las aulas. Además, junto con esta medida se debe añadir que las ventanas y puertas del aula deben estar abiertas para así asegurar una correcta y necesaria ventilación. Solo existe una excepción, pero es solo para aquellos colegios ubicados en zonas temperaturas bajas.

- En cuanto a los aforos, estos se deben de respetar. Cada espacio de enseñanza, es decir, aulas o laboratorios, deben de cumplir con el aforo máximo establecido y no sobrepasar.

A estos protocolos, el Minedu le agrega algunas medidas más para cuidar la salud y son: Mantener la higiene respiratoria, no compartir utensilios y lavarse o desinfectarse las manos cada cierto tiempo.

RECREOS

Sí, según el documento oficial del Minedu, los estudiantes podrán ingerir alimentos que lleven al colegio desde sus casas. Los padres deben de tener muy en claro que los quioscos, las cafeterías y los comedores escolares no abrirán y se mantendrán cerrados, sin brindar servicios durante la emergencia sanitaria. Así que no deben de olvidar de enviar una lonchera a sus hijos.

En cuanto al uso de los comedores, sí se podrá realizar, pero los niños deben de tener en claro ciertas recomendaciones.

- No compartir alimentos ni utensilios.

- Lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos.

- Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos.

- Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos.





