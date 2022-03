Luna nueva marzo 2022: cómo afectará este evento a los signos del zodiaco. (Foto: Captura)

La Luna nueva en marzo trae cambios en todas las personas y es por eso que debes de conocer cuáles serán esas modificaciones que tu vida experimentará durante este período. Descúbrelo y aprovecha al máximo lo positivo y trabaja (o evita) lo negativo.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Es casi tu temporada Aries, y contigo traes el fuego. Has tenido algo en mente, pero no has sentido que sea el momento adecuado o que estés preparado para lo que viene a continuación, pero todo eso cambia alrededor de la Luna Nueva de marzo.

Es hora de un poco de cariño. La luna nueva te ayudará a relajarte, descansar y recargar las pilas. Prepárese para un sueño profundo y algunos sueños profundos durante este tiempo. De hecho, sería un gran período para fantasear sobre cómo le gustaría construir su vida el próximo año, así como sobre lo que necesita liberar para ser más feliz. Concéntrate en disminuir la ansiedad y tu salud mental.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con la luna nueva energizando tu vida social y tu red podrías encontrar que todos quieren un poco de ti ahora. Puede ponerse al día con sus amigos o incluso asistir a un evento deslumbrante o romántico. Saque su tablero y decida qué aspiraciones quiere perseguir de inmediato, en los próximos meses y comience a hacerlas realidad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La luna nueva sonríe en tu vida profesional y te dice que alcances niveles más altos ahora. Te esperan nuevos viajes en tu carrera e incluso podrías tener la oportunidad de obtener más poder, éxito o reconocimiento. Si no está satisfecho con su progreso actual, trabaja más duro ahora e intente tomar una dirección más satisfactoria o busque un mejor trabajo porque podrías tener suerte.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La luna nueva te dará la oportunidad de realizar nuevas aventuras que te inspiren y luego compartir ese conocimiento con los demás. Algunos Cáncer pueden decidir dedicarse ahora a los viajes, la inmigración o las relaciones comerciales internacionales. Otros pueden sentir el ímpetu de seguir un camino académico o hacia un nuevo medio o empresa editorial. Si eres espiritual, podrías ser llamado a nuevas perspectivas o involucrarte en un camino religioso. Pase lo que pase, piensa fuera de la caja.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La intimidad será un tema candente para ti después de la luna nueva , Leo. Es posible que se concentre especialmente en negociar una nueva forma de estar junto a alguien en los negocios o el amor. Si hay desequilibrios, tendrá la oportunidad de hablar y encontrar sus necesidades. También podría desencadenar un cambio en sus finanzas, ya sea en forma de bonificación, liquidación, cheque de regalías, inversiones o paquete de beneficios.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor y los negocios te sonríen con la luna nueva. Los solteros tienen una gran oportunidad de conocer a alguien que podría ser el amor te vida, mientras que las parejas comprometidas pueden hablar sobre dar el siguiente paso: mudarse, comprometerse o incluso casarse. Los sindicatos serán bendecidos en este momento.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu rutina diaria se modificará con la luna nueva. Su empleador podría darle más trabajo, así como más tareas sobre sus hombros de la vida en general. Evalúe realmente su equilibrio entre el trabajo y la vida ahora para que no se esté agotando y todavía tenga tiempo para hábitos saludables como el ejercicio.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La luna nueva llenará tu vida de diversión, pasión y romance. Esta es la luna más importante del año para que los solteros salgan y lo sacudan, alineando tantas fechas como sea posible. Alguien realmente especial podría encender tu corazón y tus entrañas. Las parejas comprometidas también podrían compartir este brillo al volver a encender la chispa entre ellos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Si bien normalmente siempre está en la búsqueda de nuevos horizontes, esta luna nueva en realidad resaltará su vida doméstica y familiar. Tienes la oportunidad de hacer un cambio, ya sea redecorando o reubicando, o incluso acercándote más a tus parientes. Deberías sentirte más tranquilo y feliz ahora , así que disfruta de estos momentos simples.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un emocionante proyecto de escritura, oratoria, publicidad o marca viene hacia ti, provocado por la luna nueva. También podría aprender muchos conceptos nuevos que te ayudarán a avanzar en nuevas direcciones. Es probable que también surjan viajes de corta distancia. Póngase al día con su familia en ciertos asuntos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La luna nueva podría traer una gran victoria en tu vida financiera. Una oferta de trabajo emocionante, un aumento de sueldo, un cliente con gran inversión o un cheque considerable podrían llegar a ti. Sin embargo, no esperes a que te llegue. Sal ahí fuera y haz que suceda. Mantener en el radar tu presupuesto también será bueno.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La luna nueva más importante del año ha llegado para ti, dándote la oportunidad de exponerte, asumir tu poder y exigir exactamente lo que quieres del universo. Usa la semana que sigue a esta lunación para forjar un nuevo camino y sea intencional con tus palabras y acciones y observe cómo las puertas se abren para ti donde quiera que vayas.

SEGUIR LEYENDO