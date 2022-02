Programación de partidos de hoy, sábado 12 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Fútbol - Copa Mundial de Clubes - Semifinal - Al Hilal vs Chelsea - Estadio Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos - 9 de febrero de 2022. Romelu Lukaku del Chelsea dispara a portería REUTERS/Suhaib Salem

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la fecha 2 de la Liga 1 con varios partidos, uno de los más esperados es el de Cienciano vs. Deportivo Municipal. El duelo tendrá lugar en el Estadio Garcilaso de la Vega que contará con el 70% de aforo para recibir a los hinchas que quieran ir a alentar a sus equipos.

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. Alianza Atlético vs. UTC – GolPerú en canales 14 y 714

3:00 p.m. ADT vs. César Vallejo – GolPerú en canales 14 y 714

3:30 p.m. Ayacucho vs. Carlos Stein – GolPerú en canales 14 y 714

7:00 p.m. Cienciano vs. Deportivo Municipal – GolPerú en canales 14 y 714

Sigue la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 con los duelos entre Millonarios vs. LDU Quito e Internacional vs. Peñarol. Hoy también tendrá lugar un Amistoso Internacional entre LDU Quito vs. Aucas. Además, el Mundial de Clubes finaliza hoy con el partido entre el Al Hilal de André Carrillo vs. Al Ahly por el tercer lugar y la final entre Chelsea vs. Palmeiras.

En Europa, habrá encuentros en la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, LaLiga Smartbank de España, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia, Eridivise de los Países Bajos y la Liga de Portugal. Los duelos más esperados en las diferentes ligas son: Cádiz vs. Celta de Vigo de Renato Tapia y Villareal vs. Real Madrid por LaLiga, Bochum vs. FC Bayern en la Bundesliga, Lyon vs. Nice en la Ligue 1, Benfica vs. Santa Clara en la Liga de Portugal y Valladolid vs. Girona en la Liga Smartbank, Vitesse vs. PSV en Eridivise, Napoli vs. Inter de Milan en la Serie A y Norwich vs. Manchester City en la Premier League.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino, uruguayo, mexicano y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, el Campeonato Uruguayo, la Liga MX y la Liga BetPlay. Los cotejos más esperados serán entre Santa Fe vs. River Plate por la Copa de la Liga Argentina, CA Rentistas vs. Nacional en el Campeonato Uruguayo, Cruz Azul vs. Nexaca en la Liga MX y La Equidad vs. Medellín en la Liga BetPlay.

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Manchester United vs. Southampton – Star +, ESPN

10:00 a.m. Everton vs. Leed Utd – Star +, ESPN

10:00 a.m. Watford vs. Brighton – Star +

10:00 a.m. Brentford vs. Crystal Palace – Star +

12:30 p.m. Norwich vs. Manchester City – Star +, ESPN 2

Mundial de Clubes – Fianl y Tercer Puesto

8:00 a.m. Al Hilal vs. Al Ahly – FIFA TV (Tercer Puesto)

11:30 a.m. Chelsea vs. Palmeiras – FIFA TV (Final)

LaLiga – España

8:00 a.m. Cádiz vs. Celta de Vigo – DirecTV Sports en canals 610 y 1610

10:15 a.m. Villareal vs. Real Madrid – DirecTV Sports en canals 610 y 1610

12:30 p.m. Rayo Vallecano vs. Osasuna – DirecTV Sports en canals 610 y 1610

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Getafe – Star +, ESPN

SEGUIR LEYENDO