Bono Yanapay: ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi bono de 350 soles?

El bono Yanapay es un subsidio estatal que el Gobierno del Perú destinó para millones de peruanos con el fin de que sirva como un apoyo frente a la crisis económica que existe en el país, a causa de la pandemia.

A las causas se le ha sumado la inestabilidad política, que lamentablemente tiene una mayor repercusión en los hogares con menor recurso. Muchos fueron los beneficiarios del bono, y el pago de este subsidio ya se hizo hasta el último 17 de enero, un buen grupo realizó el cobro de los 320 soles, otros desistieron y avisaron a las autoridades peruanas que no deseaban el bono porque contaban con los recursos necesarios, mientras que otros hasta el momento no lo cobran.

FECHA LÍMITE PARA HACER EL COBRO

El gobierno peruano ha dispuesto una fecha límite para hacer el cobro y es hasta el día 30 de abril, día en el que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) terminará de hacer el pago del bono.

Toma en cuenta que, solo en algunos casos el ministerio está yendo a la casa de los beneficiaros a hacer la entrega del monto , esta modalidad es el pago a domicilio, pero solo se tiene establecido para aquellas personas de la tercera edad que tienen inconvenientes para desplazarse a algún lugar.

LINK PARA SABER SI ERES BENEFICIARIO

Si aún no sabes si eres beneficiario o no, tienes tiempo para realizar la consulta. Es importante que lo sepas, y también, si consideras que no lo necesitas debes avisar al gobierno.

Para saberlo debes de ingresar al página web oficial del Bono Yanapay Perú, a través del buscador de tu preferencia. De todas maneras, aquí te dejamos el enlace directo para verificar si eres beneficiario del bono: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/ .

Ten el Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano porque te pedirán el número y la fecha de emisión.

Recuerda que la consulta para saber si te tocó o no el bono solo la puedes hacer a través de este link, no debes acercarte al banco para saberlo.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

Con la aparición de los bonos muchas personas de mal vivir se han aprovechado de aquellos que no pueden tener acceso o se les hace difícil manejar los canales digitales de consulta. A continuación unas recomendaciones para evitar ser estafado.

- No vayas al banco para buscar información.

- No compartas tu información personal.

- No aceptes ayuda de grupos en redes sociales.

- No acudas a tramitadores.

- No divulgues tus códigos o claves de retiro.

- No consultes en otras páginas, este es el portal oficial.

CANALES DE ATENCIÓN OFICIALES

Si tienes dudas sobre el pago, no puedes entrar al link, no sabes cómo utilizarlo o cualquier duda referente al bono Yanapay, te dejamos los números y canales oficiales brindados por el Midis.

En el caso de los lugares donde hay poca presencia de operadores telefónicos (sobre todo provincias), las personas pueden acercarse a diversos lugares denominados “Tambos”. Para conocer los locales de atención de cada provincia HAZ CLIC AQUÍ y elige el departamento, provincia y distrito.

También puedes comunicarte al siguiente número desde cualquier celular o teléfono: 101

El horario de atención de la Linea 101 es de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 9:30 p. m., incluyendo feriados. Aquí las personas podrán saber si son beneficiarios, y la modalidad de pago que le corresponde.

NOTA: Hasta el momento no se ha confirmado un segundo bono Yanapay, es decir, el único pago de Yanapay es de 350 soles por persona hasta el momento.

