Universitario: Alberto Quintero no consiguió su nacionalización y jugará como extranjero en la Liga 1 2022

Alberto Quintero es un extremo derecho que tiene un valor de 475 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Universitario

Universitario de Deportes hará su debut esta tarde cuando visite a la Academia Cantalao en lo que marca el inicio oficial de un año en que buscará luchar por el título de la Liga 1 y tratará de competir en la Copa Libertadores. Para ello, deberá contar con todas sus armas, entre las que se encuentra Alberto Quintero, quien jugará como extranjero este 2022 tras no conseguir a tiempo su nacionalización .

Y es que si bien esta noticia no la ha sido dada a conocer oficialmente por la misma institución ‘merengue’, varios medios nacionales pudieron darla a entender, tomando en cuenta las declaraciones de Jean Ferrari, administrador del club, quien a inicios de este año había señalado que por un tema de plazos, tendrían que inscribir al panameño como peruano en los registros del torneo como máximo a mediados del pasado mes de enero. Además, teniendo en cuenta que la ‘U’ jugará este domingo 06, fecha en la que se esperaba que Quintero esté listo con su DNI peruano.

Sin embargo, esto no se ha podido realizar, a pesar de que desde el 2021 empezó a llevar a cabo este trámite de nacionalización. En ese sentido, es conocido la demora en los procesos, pues son miles las solicitudes de este tipo que se dan anualmente. Por lo tanto, así este proceso salga favorable en cualquier fecha pactada este año, su condición de extranjero no podrá ser modificada hasta el 2023 .

Con esto, la escuadra de Ate no podrá reforzar el puesto de delantero que tenían en mente hacerlo con un elemento que pueda competir con Alex Valera, quien es el único delantero centro con experiencia. Mientras tanto, este año se enfocará en conformar un trío de ataque peligroso con el mismo Alex en punta, Luis Urruti como extremo por derecha, y el panameño como extremo por izquierda. En ese sentido, cabe la posibilidad de que Quintero pueda retroceder a la posición de enganche o ‘10′ para generar juego y dar alternativas en la ofensiva.

Alberto Quintero celebrando un gol de Universitario con Alex Valera. | Foto: CONMEBOL

RECONOCIMIENTO DEL ‘PUMA’

‘Chiquitín’ Quintero es uno de los mejores elementos que tienen los ‘cremas’ para pelear por el campeonato nacional. De hecho, uno de los exjugadores históricos del club como José Luis ‘Puma’ Carranza, elogió el gran desempeño del centroamericano, de quien considera que es de esos jugadores que vienen de afuera y logran destacar en el torneo local. “Él ya es un referente del equipo, un jugador que hace bien las cosas. Le da alegría al juego, me hace acordar mucho a Eduardo Rey Muñoz. Siempre se pone al equipo al hombro , eso es muy importante, jugadores extranjeros que vengan a marcar la diferencia”, señaló el exfutbolista en una entrevista para el diario ‘Depor’.

RELEVANCIA EN LA ‘U’

El panameño llegó en el 2017 a tienda ‘merengue’ desde el San Jose Earthquakes de la MLS. En aquel entonces, Andy Polo había dejado el club para partir a México, por lo que dejó una vacante que fue ocupada por Quintero. En un inicio estuvo dirigido por Roberto Chale, quien no le brindó muchas oportunidades en el once titular, no obstante, esto cambió con la llegada del argentino Pedro Troglio, quien lo utilizó en varias posiciones de ataque, (siendo extremo derecho), debido a la falta de delanteros. Rápidamente se ganó a la hinchada con garra y goles. En su primera temporada logró 13 goles y 2 asistencias en 31 encuentros.

En las siguientes temporadas, logró consolidar su nivel hasta convertirse en uno de los referentes en el ataque de Universitario, aunque hasta ahora no ha podido lograr el título nacional que se le ha escapado todos estos años, algo que apuntará a cambiar esta temporada. En lo que va de sus cinco años en Perú, ha jugado 147 partidos, en los que ha anotado 29 tantos y ha logrado 16 asistencias.

SELECCIÓN PANAMEÑA

No solo en Universitario es un jugador fundamental, sino también para la selección de Panamá. De hecho, es uno de los más considerados por el DT Thomas Christiansen y clave para mantener a su equipo en la lucha de clasificar al Mundial de Qatar 2022, luego de no haber podido disputar el de Rusia 2018 por lesión. En total, lleva 7 goles y 9 asistencia con los centroamericanos que están en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, a 4 del tercero, México; a falta de 3 fechas para que culminen las Eliminatorias de la CONCACAF.

