Museo Nacional del Perú: conoce las actividades gratuitas de este domingo 6 de febrero

El Perú ya cuenta con un nuevo gran punto de encuentro para la cultura: el Museo Nacional del Perú, también conocido como Muna. El centro también forma parte de Museos abiertos, un programa del Ministerio de Cultura que cada primero domingo de cada mes pone a disposición de los ciudadanos diversos museos de manera gratuita. El Muna se encuentra en la Panamericana Sur, pero el Mincul ofrece movilidad desde su sede principal ubicada en la Av. Javier Prado. Para mayor información puede consultar el siguiente link .

Las actividades se iniciarán a las 9:00 a.m. en el Museo Pachacamac, con un taller de bordado con participación de las integrantes de la asociación SISAN. Seguidamente, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., se realizará una intervención artística en el Santuario. A las 11:00 a.m., el público podrá apreciar una presentación del taller de Danzantes de Tijeras para niños y niñas.

En tanto, en el Museo Nacional del Perú – MUNA, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., se desarrollará el taller de “Impresión, hilos y mujer”, a cargo de las artistas plásticas Liliana Ávalos y Silvia Ricopa, previa inscripción: https://forms.gle/1hmTBczkibBGYecC6.

Por la tarde, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., se realiza una visita curatorial a la exposición “En busca de algo perdido. Perú… un sueño”, a cargo del equipo de Canal Museal, a la que se puede acceder previa inscripción: https://forms.gle/FTL9rQFdvdg8G7xS9.

Asimismo, durante el horario de atención del Museo Pachacamac, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., los visitantes podrán apreciar la exposición temporal “Más allá de lo visible. Teledetección y escaneo láser en la investigación peruano-polaca-italiana en Machu Picchu”, además de recorrer la Feria ecológica, artesanal y artística, previa reserva en: https://bit.ly/SolicitudVisita2022

Los visitantes deberán respetar las indicaciones de bioseguridad señaladas por el Muna , las cuales incluyen el uso constante y correcto de la mascarilla, la presentación del carné de vacunación, el respeto a la distancia social, entre otros que deberán ser cumplidos durante toda su estancia en el establecimiento cultural.

OTRAS ACTIVIDADES

“Quiero invitarlos a visitar los museos del Ministerio de Cultura. Las actividades culturales están pensadas para toda la familia y en esas experiencias podemos constatar que los museos son espacios poderosos para mejorar el tejido social de las comunidades, contribuir al desarrollo económico local, generar espacios de dialogo y encuentro. Además de aprender a reconocer, proteger patrimonio cultural material e inmaterial. Compartamos y aprendamos de nuestra diversidad cultural y los valiosos patrimonios que albergar nuestros museos”, señaló el ministro Salas.

Entre los otros espacios que pueden visitar los ciudadanos de la capital se encuentran:

Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristobal”

Dirección: Mirador del Cerro San Cristóbal, Rímac.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Quinta de los Libertadores - Sala Independencia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú - Quinta de los Libertadores

Dirección: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre – Lima

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - LUM

Dirección: Bajada San Martín 151, Miraflores

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividades presenciales, previa inscripción:

11:00 a. m. Taller de pintura: Un acercamiento a la interculturalidad

4:00 p. m. Recital musical: Memoria e identidades múltiples, con David Méndez Yépez

Actividad virtual:

Visita guiada con Ricardo Cuenca. La educación superior durante 1980 – 2000.

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco

Dirección: Prolong. Av. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

Actividades presenciales:

10:00 a. m. a 3:00 p. m. Guiados al Palacio Puruchuco

10:00 a. m. Taller: Yupana Inca

11:00 a. m. Taller: Introducción a la cerámica

2:00 p. m. Taller: Introducción al mate burilado

Museo José Carlos Mariátegui

Dirección: Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.

Días de atención: Martes, jueves, viernes

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Casa de la Gastronomía Peruana

Actividad virtual:

3:00 p. m. Taller “Bebidas naturales con tradición”

Museo Postal y Filatélico del Perú

Actividad virtual:

10:30 a. m. Curso: Formas de coleccionismo filatélico

Museo de Sitio Pucllana

Dirección: Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Actividad presencial:

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Mix de carnavales por la escuela nacional de folclore José María Arguedas