Minsa: Desde hace una semana se registran menos casos de COVID-19 en el Perú

El director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munaico Escate, confirmó que desde hace una semana se están disminuyendo el número de nuevos contagios de COVID-19 en el Perú. En cuanto a la razón, señaló que se podría deber justamente a la rápida forma en la que se dio este repunte de infecciones.

Munaico señaló que la rápida actuación de la nueva variante ómicron podría ser la causa de este deceso en casos. Esto debido a que rápidamente infectó a un gran número de personas. Por ello, en poco tiempo se llega al pico más rápido y se empieza a descender y la tercera ola se resolverá más rápido que las anteriores.

En el caso de los niños, el experto señaló que en esta ola hubo más contagios que en las anteriores, casi 8 veces más. En las hospitalizaciones también hubo un aumento representativo, pero en menor nivel al de las dos olas anteriores.

“A nivel nacional hay una desacelaración y eso se ha visto en todos los niveles. Hay que tener en cuenta que si se disminuye los contagios en los mayores (de edad) también sucede lo mismo con los menores porque ellos se contagian a través de sus padres o familiares”, dijo.

CIFRA DE INFECTADOS

Actualmente, se proyecta que la cifra de infectados en el Perú podría llegar al 85% de la población nacional, por lo rápido que ha avanzado la nueva variante. César Munaico Escate señaló que en la primera ola se infectaron entre un 25 a 30%, y en la segunda ola hubo un porcentaje similar.

Sin embargo, aún no se puede hablar de una inmunidad de rebaño, ya que no se ha llegado a la cifra requerida. Según estudios, se debe alcanzar un 80% de la población contagiada, debido a que una persona que ya tuvo COVID-19 puede reinfectarse y seguir contagiando.

“Por eso es un poco difícil llegar a la inmunidad de rebaño por el comportamiento del COVID-19″, señaló.

Por ello, Mucaico dijo que la ciudadanía deberá entender que tendremos que convivir con el coronavirus. Esta parece que se va a convertir en una enfermedad endémica (que afectan de forma permanente, o en periodos específicos, a una región) y las restricciones se deben ir relajando solo de acuerdo a como se está dando la situación, como ya se hizo con la eliminación del toque de queda.

“Ello no significa que ya se puede hablar de un triunfo porque la pandemia no ha terminado y mientras los países no tengan un acceso alto a las vacunas como en África o Asia se pueden ir presentando nuevas variantes por eso hay que seguir cuidándose”, subrayó.

SALA SITUACIONAL COVID-19

El último reporte emitido por el Ministerio de Salud señala que hasta las 22:00 p.m. del 2 de febrero se confirmó la aparición de 10,842 nuevos contagiados por COVID-19 en el país.

La cifra corresponde solo al último miércoles, y la cantidad de fallecidos en el mismo día es de 81 en total.

Según la Sala Situacional COVID-19, hay un aumento en el número de pruebas de descarte realizadas y el número de casos positivos en el país. Esta es la información recopilada desde el inicio de la pandemia hasta el 2 de febrero del 2022:

- Personas muestreadas 25 millones 652,377

- Resultados negativos 22 millones 343,684.

- Casos confirmados 3 millones 308, 693

HOSPITALIZADOS Y FALLECIDOS

Sobre los pacientes hospitalizados, la cifra se encuentra en 6023 internados por COVID-19. Además, los pacientes con salud crítica son 1345 en total, quienes se encuentran en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

En el reporte emitido por la entidad de salud oficial, se especifica que hasta la fecha son 3 millones 307, 174 personas que han superado la enfermedad y fueron dadas de alta médica. Las personas dadas de alta el último miércoles suman 134 en total.

En el caso de los fallecidos, hasta la fecha son 206,406 en total.

