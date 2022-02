Liga 1: solo un club obtuvo permiso para jugar con público en el estadio para el inicio del torneo

Alianza Lima juega de local en el estadio Alejandro Villanueva de La VIctoria.

La Liga 1 regresa en una nueva temporada para conocer al nueva campeón nacional. El Torneo Apertura 2022 arranca este viernes 04 de febrero con tres cotejos, donde Alianza Lima última campeón, también jugará su compromiso. Sin embargo, varios clubes se han visto afectados por no conseguir el permiso correspondiente para jugar con pública en el estadio. Ante esto, los equipos piensan en postergar sus partidos.

Hasta donde se pudo conocer, la única solicitud aceptada por la Liga de Fútbol Profesional fue la otorgada a UTC de Cajamarca , que se medirá ante Sport Boys en el estadio Héroes de San Ramón. Recordemos que el ‘Gavilán’ no juega de local en este complejo desde el 2020, cuando la pandemia del COVID-19 llegó al Perú y el campeonato se suspendió.

Luego, todos los demás clubes que juegan de local en la primera fecha, César Vallejo, Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, FBC Melgar, Carlos Stein, Academia Cantolao y San Martín, jugarán sin hinchas en las gradas por no haber obtenido el permiso. Sin embargo, este no fue un problema de los clubes, sino de la FPF, que realizó un nuevo sorteo y no permitió cumplir a los equipos con lo que la ley establece para las solicitudes.

Ante esta situación, clubes como los ‘blanquiazules’ han solicitado a la Liga Profesional postergar su primera fecha del campeonato, donde jugarán de local ante Atlético Grau. Los ‘íntimos’ desean contar con hinchas en el estadio Alejando Villanueva, por lo que piensan pasar su partido para el martes 8 de febrero en ‘Matute’, a las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿POR QUÉ LOS CLUBES NO OBTUVIERON PERMISOS?

Luego de la resolución del TAS, el ente máximo del fútbol peruano decidió realizar un nuevo sorteo para establecer el fixture con los clubes que regresaban a primera división (Deportivo Binacional y San Martín) y sacando a Cusco FC. Este sorteo fue realizado el pasado 24 de enero del 2022 y el torneo iniciaba este viernes 04 de enero sin opción a aplazarlo por decisión de los organizadores.

Tras conocerse la nueva programación, solo dos equipos repetían de local al igual que en el primer sorteo (15 de enero), UTC de Cajamarca y Carlos Stein, pero solo los cajamarquinos habían realizado la solicitud correspondiente con los días de anticipación establecidos por la ley (12 días). Todos los demás ce enteraron el 24 de enero que jugarían en casa, por lo que no les alcanzaba el tiempo para pedir el consentimiento a la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD .

LOS REQUISITOS SEGÚN LEY PARA SOLICITAR PERMISOS ANTE EVENTOS DEPORTIVOS

Artículo 15.- Aprobación del Plan de Protección y Seguridad

15.1. El Plan de Protección y Seguridad referido en el artículo anterior debe ser presentado por el organizador del espectáculo deportivo profesional a la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, a la PNP y a los Gobiernos Locales, con una anticipación no menor a doce (12) días hábiles antes de la realización del evento, de conformidad con los requisitos y plazos de sus respectivos TUPA.

15.2. Una vez recibido el Plan de Protección y Seguridad, el Gobierno Local correspondiente y la PNP, remiten su pronunciamiento sobre el cumplimiento de la normativa en el ámbito de su competencia, dentro de un plazo no mayor a los ocho (08) días previos a la realización del evento, a la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD.

15.3. Vencido el plazo antes señalado, la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD debe aprobar o desaprobar el Plan de Protección y Seguridad en un plazo no mayor a cuatro (04) días anteriores a la realización del evento, precisando el aforo permitido, debiendo notificar el resultado al solicitante, así como a la ONAGI, para los fines correspondientes.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA, LIGA 1 2022:

Viernes 4 de febrero

- César Vallejo vs Cienciano (13:15 horas), Campos de la Videna.

- UTC vs Sport Boys (15:30 horas), estadio Héroes de San Ramón.

- Alianza Lima vs Atlético Grau (19:00 horas), estadio de Matute.

Sábado 5 de febrero

- Deportivo Municipal vs Ayacucho FC (13:15 horas), estadio Iván Elías Moreno.

- Sport Huancayo vs Sporting Cristal (15:30 horas), estadio de Huancayo.

- FBC Melgar vs Mannucci (19:00 horas), estadio de la UNSA.

Domingo 6 de febrero

- Carlos Stein vs ADT de Tarma (13:15 horas), estadio César Flores Marigorda.

- Cantolao vs Universitario (15:30 horas), estadio Miguel Grau del Callao.

Sábado 26 de marzo

- San Martín vs Binacional (15:30 horas).

