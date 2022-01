Universitario: Gregorio Pérez y sus emotivas palabras en la ‘Noche Crema’ (Foto: Captura video Universitario)

Noche Crema: El técnico uruguayo Gregorio Pérez estuvo presente en el evento de Universitario y le dedicó unas palabras al club luego de su alejamiento del primer equipo debido a problemas de salud.

A través de un video, Gregorio Pérez expresó su agradecimiento a los hinchas de Universitario por las muestras de afecto tras conocerse que tuvo problemas de salud.

“Queridos amigos y amigas, hinchas de Universitario. Les agradezco todo el afecto y todo el cariño que me brindaron desde el primer día que llegué acá a fines del 2019 con un gran apoyo. En aquel momento se me cortó un sueño y por distintas razones no pude continuar. Nuevamente el destino quiso que regresara para cumplir el sueño de la estrella 27. Pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar . Eso no quiere decir que no no reconozca el afecto, la amistad y el apoyo que ustedes me han brindado. Yo les deseo lo mejor lo que se merece este club tan grande. Apoyen a todos. Universitario tiene que encontrar su camino y este es su año. A la distancia siempre voy a estar, latente de lo que pasa en el club. Un abrazo grande, hasta siempre ¡Y dale ‘U’!”, afirmó el técnico Gregorio Pérez en un video presentado en la Noche Crema.

Gregorio Pérez, el extécnico de Universitario de Deportes, se alejó del club debido a problemas de salud

Los asistentes al estadio Monumental se emocionaron con las palabras de Gregorio Pérez y le brindaron un caluroso aplauso en homenaje al estratega crema.

En un acto anterior, José Luis el ‘Puma’ Carranza recibió un homenaje como exjugador crema, capitán y referente del Universitario.

Posteriormente, se presentaron diferentes grupos musicales y se dio paso a la presentación del primer equipo profesional de Universitario.

Universitario se pone a punto para el inicio de la Liga 1 2022. El cuadro crema debutará con Academia Cantolao el próximo domingo 6 de febrero desde las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao. Además, el siguiente 23 de febrero inicia su camino en la fase preliminar de la Copa Libertadores.

