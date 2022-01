EsSalud presentó Patrulla Vacuna, una forma educativa y segura de inmunizar a los niños contra la COVID-19

Con la finalidad de que los niños de 5 a 11 años tengan una experiencia divertida, educativa y segura a la hora de vacunarse contra la COVID-19, el Seguro Social de Salud – EsSalud lanzó la campaña Patrulla Vacuna, donde los menores serán inmunizados en un ambiente apropiado y así evitar que puedan llegar a ser hospitalizados.

La actividad fue presentada esta mañana en el vacunatorio Playa Miller de Jesús María, en la que los pequeños pudieron disfrutar de personajes como Vacunin y la Patrulla Vacuna, que de manera divertida, sensibilizaron a los padres y a los niños para que retornen a su segunda dosis sin temor alguno.

El doctor Jorge Sérida, vocero de EsSalud, informó que en esta primera semana se ha inmunizado a más de 20 mil niños en los 10 vacunatorios implementados. “EsSalud, a través de su campaña Patrulla Vacuna tiene como meta inmunizar a más de 3 millones de niños de 5 a 11 años, que representa una parte importante de la meta nacional”, precisó.

Asimismo, señaló que en Lima existen 10 centros especialmente acondicionados para inmunizar a los niños y que están ubicados en los vacunatorios del Parque Las Leyendas, Playa Miller, Aljovín, San Isidro Labrador, Surquillo, San Isidro, Estadio Monumental, Polideportivo San Borja, Real Felipe y Plaza Norte.

El horario de atención en estos vacunatorios de Lima y Callao es de domingo a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., mientras que los sábados es de 7 a.m. a 9 p.m.. Asimismo, el vacunatorio del Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo de 7 a.m. a 4 p.m. y el de Playa Miller de 6 a.m. a 10 p.m.

VACUNAMÓVIL PARA NIÑOS

EsSalud también ha implementado el servicio de Vacunamóvil para niños, el cual está dirigido a la población infantil asegurada que tenga alguna discapacidad y no pueda acudir a un centro de vacunación. Para acceder a este servicio deben comunicarse al 107 opción 0 para que puedan ser programados.

VACUNA SEGURA

El presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila, señaló que la evidencia en todo el mundo respalda la vacunación en menores y que según los ensayos clínicos de Pfizer, la vacuna es segura y eficaz para los niños y tiene un 90,7 % de eficacia en la prevención de la enfermedad, además de que no se han detectado efectos secundarios graves.

Asimismo, el titular de EsSalud destacó que la vacunación de los niños es importante porque reduce el riesgo que enfermen gravemente, tiene efecto positivo en la salud mental, facilitará el retorno a clases presenciales con mayor seguridad y ayudará a frenar la propagación de variantes.

Según estadísticas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), desde que comenzó la pandemia, se detectó a más de 57 mil menores con el nuevo coronavirus y 670 han fallecido en el país. El número de casos, sin embargo, podría ser mayor, debido a que muchos infantes desarrollan cuadros asintomáticos.

