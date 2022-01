Jairo Concha, Raziel García y Christian Cueva, entre los mejores latinoamericanos por edad del 2021, según SofaScore

Jairo Concha, Raziel García y Christian Cueva integran prestigiosa lista de SofaScore en base a su rendimiento del 2021.

El futbolista peruano parece ser que está cada vez más reconocido en el extranjero. Las buenas actuaciones, tanto en la selección peruana, como a nivel individual en la Liga 1 traen una luz de esperanza al balompié nacional sobre los jugadores que más podemos destacar. En ese sentido, hay tres futbolistas peruanos que fueron incluidos entre los mejores de su edad a nivel latinoamericano , de acuerdo con el portal estadístico SofaScore.

Están noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de dicha página, en donde publicó una lista con 24 jugadores de acuerdo con sus respectivas edades. En base a este patrón, determinó los futbolistas más destacados de Latinoamérica, entre los que sobresalen Jairo Concha, Raziel García y Christian Cueva.

Concha fue ubicado en esta lista como el mejor jugador de 22 años con un puntaje de 7.25. En ese sentido, ya fue incluido por el mismo portal como parte del once ideal Sub-23 de Latinoamérica. Y es que tuvo un año de menos a más. De hecho, en un principio no se acomodó al sistema que implantó el entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos. Sin embargo, con el transcurrir de los partidos se fue asentando en el once titular hasta ser uno de los fijos junto a Josepmir Ballón y Edgar Benítez u Oswaldo Valenzuela. Disputó un total de 27 partidos en los que convirtió 4 goles y brindó 5 asistencias.

Raziel García es otro de los que está incluido, siendo elegido el mejor futbolista de 27 años alcanzando un puntaje de 7.62. En su caso, tuvo un gran año tanto en Cienciano como con la selección peruana. Con el cuadro cusqueño jugó 20 encuentros, en los que anotó 3 goles y asistió en 5 oportunidades. Estos números ayudaron para que el ‘Papá’ logre clasificar a la Copa Sudamericana 2022 tras 13 años de ausencia internacional. Además, Ricardo Gareca lo convocó para que integre la ‘bicolor’ en la Copa América, torneo donde hizo su debut y también participó en las Eliminatorias Sudamericanas. Entre estos campeonatos jugó 8 encuentros y solo pudo asistir en una ocasión. Por consecuencia de este rendimiento, fue contratado por Deportes Tolima de Colombia para la temporada 2022.

Christian Cueva es el último jugador de esta selección. En ese sentido, fue elegido el mejor jugador de 30 años, logrando un puntaje de 7.28 . Y es que desde que llegó a Arabia Saudita para jugar en el Al-Fateh a inicios del 2021, ha tenido un impresionante crecimiento a nivel de rendimiento. En total ha jugado 28 partidos, en los que ha convertido 11 goles y ha brindado 11 asistencias. Asimismo, con la ‘blanquirroja’ también ha tenido rendido de gran manera, habiendo jugado 17 partidos, en los que anotó 5 goles y asistió en 2 ocasiones. Se le recuerda el golazo que le convirtió a Venezuela en Caracas, el cual significó una importante victoria para ubicar a Perú en el quinto lugar del proceso clasificatorio.

OTROS JUGADORES DE LIGA 1

Si bien Jairo Concha y Raziel García se han desempeñado el 2021 en la Liga 1, hay otros jugadores del extranjero que han destacado en el campeonato y que también fueron incluidos por SofaScore en esta lista. Nos referimos a Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. El primero tuvo un gran año en Ayacucho FC y fue elegido el mejor jugador de 31 años con un puntaje de 7.42. Esto le valió para ser nuevo fichaje de Alianza Lima. Mientras tanto, el ‘Pirata’ fue uno de los principales responsables para que el elenco ‘blanquiazul’ haya salido campeón. Su gol en la final ante Sporting Cristal cerró un año espectacular para el delantero argentino. Está incluido en esta lista es por ser el mejor jugador de 37 años y teniendo una valoración de 7.38.

Publicación de SofaScore con los mejores jugadores por edad de Latinoamérica del 2021.

