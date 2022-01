Hernando Cevallos: la tercera ola, los antivacunas y la posible donación de las vacunas a África

Hernando Cevallos felicitó al Minsa por lograr el 80% de la vacunación en el pais. Foto: Andina

Hernando Cevallos, ministro de Salud, ofreció una entrevista al diario La República para conocer sobre los avances de la vacunación, los antivacunas, los retos para el 2022 en el Ministerio de Salud y la posible donaciones de vacunas a África.

El titular del Minsa dijo que espera que este año se pueda “derrotar a la pandemia” y volver a la normalidad que todavía no hemos tenido debido a la incertidumbre porque gran porcentaje de la humanidad no se ha inmunizado, sobre todo, ahora con la llegada de la variante ómicron.

“Podremos tener la certeza de que ante las variantes y el avance de la vacunación dos hechos son incontrastables: las vacunas sí nos protegen de agravar y morirnos, y también que disminuyen el grado de contagio”, comentó

Cevallos aplaudió que se haya podido lograr el 80% de la ciudadanía peruana completamente vacunada, sin embargo, para este 2022 espera poner las dosis de refuerzos e inmunizar a los niños con el lote de vacunas que llega en la quincena de enero.

El ministro de Salud dijo que espera que se inmunice al “85% o 90%” de los peruanos, pero acotó que hay “lugares sumamente alejados del país, zonas rurales alejadas, donde nosotros no vamos a bajar la guardia”. Además, aseguró que el Minsa buscará volver llegar a las comunidades nativas para convencerlos que se vacunen.

“Nos hemos encontrado con que efectivamente las creencias religiosas, algunas veces, otras veces creencias ancestrales, dificultan que ellos accedan a la vacunación. (A veces) llegamos y vacunamos de las 300 personas que estaban ahí a 10 personas, entonces es muy complicado volver a ir porque las brigadas no se desplazan fácilmente”, agregó.

El ministro de Salud Hernando Cevallos espera que los congresistas también se sumen a luchar contra la desinformación de las vacunas. Foto: Andina

LOS ANTIVACUNAS

Hernando Cevallos habló sobre los grupos antivacunas que han generado la desinformación. El ministro de Salud sostuvo que, a través del Minsa, se ha intentado llegar a todos al indicarle cuál era la “importancia de la vacunación”.

“Tenemos que seguir mejorando nuestros mensajes para llegar a los sectores más duros, que tienen más influencia en temas religiosos y ancestrales, y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer”, dijo.

El titular de Salud manifestó que seguirán haciendo campañas desde el Ministerio de Salud para que se conozca acerca del beneficio sobre la vacuna.

LA TERCERA OLA

Cevallos informó que aún no se puede hablar de una tercera ola porque el aumento de contagios “es leve todavía, moderado en muchos lugares, no es uno parejo en todo el país. Lo que sí podemos hablar es que hay un rebrote de casos en varias zonas”, pues no quieren “generar alarma, pero sí alertar a la población”.

Aunque el ministro de Salud sostuvo que “siempre existe una alta posibilidad” que se llegue a la tercera ola, por lo que “pueda pasar en enero”, después de fiestas, por lo que “va a ser muy importante para tener una evaluación”.

Asimismo, el médico planteó como una posibilidad que se comience a pedir carnet de vacunación a los mayores de 12 años, pero se acordará depende cómo vaya la pandemia en el Perú. Tampoco dejó de lado el regreso presencial a las clases donde la “recomendación” es que los menores estén inmunizados con las dos dosis.

Cevallos comunicó que se están haciendo todos los esfuerzos para que los peruanos con las dos dosis tengan la de refuerzo y agregó que, además del Ministerio de Salud, también se deberían sumar otras organizaciones para luchar contra la pandemia como los parlamentarios.

“Necesitamos que los congresistas se coman el pleito, que -como representantes de sus regiones- salgan a luchar por la vacunación, por la dosis de refuerzo, muchos lo hacen”, aseveró.

POSIBLE DONACIÓN DE VACUNAS A ÁFRICA

El titular del Minsa aseguró que el Gobierno anterior hizo contratos “muy desfavorables, que tuvieron que firmarse con algunas corporaciones que venden las vacunas”.

Sin embargo, algunas vacunas llegaron, otras no, y “no es la programación que nosotros tenemos”.

El médico manifestó que no podía hablar sobre los contratos de las vacunas porque son “confidenciales”, pero admitió que no había sido firmado por el Gobierno de Pedro Castillo, sino por el de Francisco Sagasti.

Sobre esto, Cevallos dijo que es muy posible que se donen a África, aunque dependía del laboratorio, sobre todo, para que no se venzan.

“Nosotros ya hemos cursado una serie de cartas diciendo para qué países tenemos vacunas para entregar en caso ellos aceptaran, pero para eso tenemos que tener el visto bueno de la empresa”, concluyó.

