Jefferson Farfán se despidió de su abuela Rosa Farfán con emotivas palabras

Jefferson Farfán, futbolista de Alianza Lima y la selección peruana, acaba de vivir uno de los momentos más duros de su carrera a poco de cerrar el 2021, donde pasó gratos momentos. El delantero se enteró el 30 de diciembre del fallecimiento de su abuela Rosa Farfán y un día después decidió dedicarle una postal junto a unas emotivas palabras.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero la vida no es así, hay momentos buenos y también otros tristes. Hoy me toca vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar a lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo. Gracias Mamá rosa por los momentos vividos, descansa en paz. Te amaré por siempre”, escribió el jugador.

A poco de iniciar el entrenamiento matutino del jueves con los ‘blanquiazules’ en el Colegio de la Inmaculada, el exSchalke 04 se enteró de la triste noticia para toda su familia y se le vio trabajando sin ánimos. La ‘Foquita’ culminó la práctica y se dirigió rápidamente con sus familiares y amigos cercanos, donde recibió el apoyo emocional.

Por otro lado, este viernes 31 de diciembre ‘El 10 de la Calle’ entrenó a la par de toda la plantilla ‘íntima’. Alianza Lima realizó la última práctica del año con un partido amistoso entre los propios jugadores y pasaron una gran mañana para tener espacio libre por la tarde y noche con sus familias. El equipo se prepara para el conseguir el bicampeonato de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2022.

JEFFERSON FARFÁN LE MOSTRABA SU AMOR A ROSA FARFÁN

Recordemos que el pasado 29 de diciembre del 2020, ‘El 10 de la Calle’ le hizo una celebración especial por su cumpleaños, donde le llevó flores y globos por su cumpleaños. Además, publicó una postal y le dedicó unas emotivas palabras. “Mi abuelita es parte fundamental de mi vida, con ella me crie junto a mi madre , mujer de un amor infinito, dulce y con una mirada llena de cariño. Pero encima de todo, valoro el ejemplo que ella me enseñó desde pequeño, que uno debe de superar adversidades, la lejanía de los seres queridos entre tantas otras dificultades, para salir adelante. Ella emigró a Venezuela a trabajar , salir adelante y apoyar a los suyos y ese ejemplo me tocó seguirlo cuando hice lo mismo en mi carrera. Gracias Mamá Pele x tu ejemplo, gracias x tanto . Te amo”, escribió, demostrando que es uno de sus seres más queridos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE EXPRESARON POR LA MUERTE DE LA ABUELA DE FARFÁN

El medio GOLPERU, que transmite la primera división del fútbol peruano donde participa Alianza Lima, Liga 1, expresó lo siguiente: “La familia GOLPERU lamenta el sensible fallecimiento de Doña Rosa Farfán, abuela del seleccionado peruano y jugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán. Nuestras condolencias para toda la familia. ¡Que en paz descanse!”.

Por otro lado, Movistar Deportes, que se encarga de tranmistir de los partidos de la selección peruana, también dedicó palabras: “Desde Movistar Deportes lamentamos el sensible fallecimiento de Rosa Farfán, abuela de Jefferson Farfán, parte de la selección peruana y del plantel de Alianza Lima. ¡Mucha fuerza, Jefferson!”.

