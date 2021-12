Yo soy, Grandes Batallas: Hermano de Flor Polo y sus compañeros emocionaron a Mauri Stern por su imitación de Menudo

Hermano de Flor Polo sorprendió a jurado de Yo Soy. (Foto: Instagram)

Cristovals Polo, hermano de Florcita Polo, sorprendió al aparecer en Yo Soy, Grandes Batallas como imitador de uno de los integrantes de Menudo. Tras ver su performance, Mauri Stern expresó su emoción y felicitó al grupo de imitadores.

Cabe resaltar que esta agrupación tuvo una anterior participación que no logró convencer al´público. Sin embargo, en esta última presentación aceptó un enfrentamiento con ‘Makuko Gallardo’.

Los imitadores de Menudo cantaron “Claridad”, sorprendiendo al jurado conformado por Mauri Stern, Katia Palma, Janick Maceta y a Jorge Henderson. Sobre todo al mexicano, quien emocionado le obsequió su saco a uno de los cantantes.

Mauri resaltó el desempeño de los imitadores, resaltando su mejoría en esta puesta en escena.

“Me encantó. Está de regreso el Menudo que había que sacudir, que tiene balance vocal, que no está agobiando y están cantando todos con la misma fuerza. Bailaron bien, tuvieron carisma. A mí me gustaron, me encantaron”, dijo el exintegrante de Magneto.

Cristovals Polo y sus compañeros imitadores de Menudo. (Foto: Instagram)

FLORCITA POLO FELICITA A SU HERMANO

A través de su historia de Instagram, Flor Polo no dudó en publicar la participación de su hermano Cristovals Polo en Yo Soy. Ante ello, el imitador no dudó en compartir la acción de su hermana. “Te quiero mucho, hermanita”, escribió el cantante, a lo que la hija de Susy respondió: “Yo también te quiero mucho mi zambito”.

Cabe recordar que a principios de este año, Cristovals Polo sorprendió al público con su primera aparición en Yo Soy, en este caso para una audición de la cual salió airoso. “Mi nombre es Cristovals Polo Acosta. Estoy contento y agradecido de estar aquí. Vengo en esta oportunidad a poner en alto el nombre de mi padre, Augusto Polo Campos. Soy su hijo menor”, comentó el cantante tras conocer que había ingresado oficialmente a la competencia.

El mismo día de la participación de su hermano en Yo Soy, Flor Polo compartió en su cuenta de Instagram un mensaje esperanzador. “Dios traerá tiempos agradables para ti, su bendición te alcanzará y se quedará contigo Anímate este día y recuerda que todo va a estar bien, mantente firme y sigue clamando; no temas porque nada malo te sucederá. Dios quitará de tu camino aquello que no te deja prosperar, no pierdas el gozo”, se puede leer.

Florcita y su hermanos. (Foto: Instagram)

Cristovals Polo, por su parte, expresó su sentir tras presentarse en Yo Soy. “Primera vez que me toca cantar un tema de menudo en Yo Soy, hermosa experiencia, gracias a mis compañeros que me ayudan a mejorar siempre, al club de fans, a mi novia que me da las fuerzas para avanzar, a mi madre Mary Acosta-Smart que siempre me apoya y a mi familia y amigos cercanos que me brindan la buena vibra”, escribió en su red social.

“Daremos pelea para mantenernos en silla de consagrado”, acotó el joven, quien adjuntó una foto de toda su agrupación.