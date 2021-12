‘Chalaca’ Gonzáles responde a Gregorio Pérez y dice que Juan Manuel Vargas merece partido de despedida

Juan Manuel Vargas dejó Universitario en el 2017.

El retiro de Juan Manuel Vargas del fútbol traerá muchas controversias y malentendidos, como el de ‘Chalaca’ Gonzáles y Gregorio Pérez. El técnico uruguayo dijo recientemente que el ‘Loco’ no tiene espacio en Universitario de Deportes, dejando de lado y sin tocar el tema su retiro del fútbol. Algo que generó molestia en el técnica nacional, quien hoy respondió y defendió al exCatania.

“Lamentablemente el ‘Loco’ se ha despedido entre bambalinas, medio oculto, él no merece un retiro de esa manera. Por todo lo que Juan Manuel Vargas ha hecho por Universitario de Deportes, merece que la ‘U’ le ha haga un partido de despedida, dé repente no un campeonato, por ahí escuché una declaración que no me gustó del entrenador uruguayo (Gregorio Pérez), ‘que el ‘Loco’ es un jugador retirado y no tiene espacio’. Al ‘Loco’ se le puede preparar para hacerle una despedida, porque se lo merece, se ha entregado íntegramente al club”, dijo ‘Chalaca’ en una entrevista con TV Perú Deportes.

Además, también afirmó que el exFiorentina puede llegar a ser el director técnico del cuadro ‘merengue’. “Ahorita agarra, se sienta y se pone a hacer un cursillo, y el ‘Loco’ puede llegar a dirigir en cualquier momento. Si a eso van directamente. Él es un portento para poder ser un entrenador acá en el Perú en cualquier momento, porque cojones demuestra, carácter demuestra”.

Recordemos que Juan Manuel Vargas llegó desde España para volver a vestir la ‘crema’, sin embargo, su mal estado físico y problemas con el técnico del momento, lo obligaron a dar un paso al costado en el 2017. Desde entonces, el ‘Loco’ dejó de jugar al fútbol profesional y se lo vio más involucrado en noticias extrafutbolísticas.