COVID-19: Perú reporta 971 contagios y 19 fallecidos en las últimas 24 horas. (Foto:Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) del Perú informó que en las últimas 24 horas se reportaron 971 casos positivos de COVID-19 y 19 fallecidos por esta enfermedad.

De acuerdo con la información vertida a través de la Sala Situacional COVID-19 y actualizada hasta las 22:00 horas del 11 de diciembre, 57 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta en el último día.

Desde que empezó la pandemia hasta la noche de ayer se procesaron muestras por el coronavirus para 20 millones 854,234 personas, obteniéndose 2 millones 254,373 casos positivos confirmados y 18 millones 599,861 negativos.

PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DADOS DE ALTA

Por otro lado, el Minsa informó que a la fecha hay 3,028 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales 969 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Del total de casos confirmados, 2 millones 235,884 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta de un establecimiento de salud.

El Minsa lamenta informar que, a la fecha, el COVID-19 ha causado el fallecimiento de 201,770 ciudadanos en el país y expresa sus sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor.

A fin de evitar la propagación del COVID-19, el Gobierno recomienda distanciamiento físico de por lo menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla, lavarse las manos de manera frecuente y usar escudos faciales en el transporte público.

Sala situacional COVID-19 en Perú hasta el 11 de noviembre. (Foto:Minsa)

SOBRE EL PEDIDO DE CARNÉS DE VACUNACIÓN

En una entrevista para Canal N, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales, indicó que hasta el momento no se han registrado descensos en cuanto a la afluencia de personas a los centros comerciales, pero que sí se han visto ligeras colas, lo cual no sería inconveniente para el comerio. Asimismo, afirmó que durante las semanas siguientes e conocerá con mayor certeza si esta medida afectó o no a la economía de las tiendas.

LUGARES EN LOS QUE TENDRÁS QUE PRESENTAR EL CARNÉ DE VACUNACIÓN

- Ingresar a espacios públicos cerrados: centros comerciales, restaurantes, teatros, conciertos, cines u otros.

- Realizar viajes interprovinciales vía transporte aéreo o terrestre. De no tener las dosis completas, otra opción solo para este caso es presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación.

- Trabajar en servicio de delivery

- Trabajar de forma presencial en centros laborales con más de 10 trabajadores.

Recordemos que según el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, es de obligación cívica presentar el carné físico o virtual de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados a partir de este viernes 10 de diciembre. La medida alcanza a las personas mayores de 18 años.

“CERTIFICADO DE EXENCIÓN” ES FALSO Y NO ES VÁLIDO

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que no existe un “certificado de exención de vacunación” que, supuestamente, reemplazaría al carnet de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a espacios públicos cerrados.

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, salió a precisar que dicho documento no es proporcionado por algún funcionario del Minsa. Además, aseveró que ya iniciaron las diligencias para descubrir quién expende a la población el “certificado de exención de vacunación” para proceder a denunciarlo penalmente.

“No hay carnet de exención. Aquellos que están dando carnet diciendo que es su derecho no estar vacunado, eso es completamente ilegal, no hay ninguna persona autorizada, ningún funcionario autorizado, y si alguien lo está haciendo, está usurpando funciones y vamos a denunciarlo porque eso es totalmente contradictorio al fin que tenemos de proteger a la población”, explicó a RPP Noticias.

SEGUIR LEYENDO