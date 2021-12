Fabianne Hayashida se casó: Así fue la mágica boda de la popular ‘China’ de Combate

Fabianne Hayashida se casó este 11 de diciembre. (Foto: Instagram)

En medio de una romántica ceremonia, Fabianne Hayashida le dijo que sí a su novio Mario Rangel. Así lo dejó ver la popular ‘China’, quien se hizo conocida por participar en Combate.

Y aunque no ha salido en televisión desde hace varios años, continúa vigente y en comunicación con sus seguidores gracias a las redes sociales.

Fabianne Hayashida se casó este 11 de diciembre. 8Foto: Instagram)

La joven publicó en su cuenta de Instagram los pormenores del momento tan especial, desde el momento en que se alistó hasta cuando aceptó ser la señora de Mario Rangel.

Fabianne Hayashida con su ahora esposo. (Foto: Instagram)

La joven dio detalles del vestido que usaría, los minutos antes de decir que sí, su desfile por la alfombra rumbo al altar y su primer baile como esposa.

Fabianne Hayashida pasó a la fila de las casadas. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Hadashida se comprometió con Mario Rangel el pasado 20 de enero.

“Cuando me dijiste para ser enamorados, prometiste cuidarme, impulsarme a ser mejor y hacerme la mujer más feliz del mundo y lo cumpliste”, escribió en ese entonces Fabianne Hayashida.

“Hoy 20/01 me preguntaste lo más hermoso del mundo, si me quería casar contigo para ser felices, formar una familia y amarnos para siempre! Y como todo lo que me prometes lo cumples... ya espero con ansias ser tu esposa, ¡Te amo!”, acotó en su publicación de Instagram, adjuntado la foto de su pedida de mano.

Fabianne Hayashida se comprometió el 20 de enero del 2021. (Foto. Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA FABIANNE HADASHIDA?

Fabianne Hayashida dejó las pantallas y programas concurso hace varios años. En el 2020 reveló que se dedicaba a su carrera de aeromoza en una conocida cadena.

“Hoy día quería que sepan un poco más de mí, no es la mejor foto que tengo pero refleja lo feliz que soy. Soy tripulante de cabina hace 1 año y medio aprox, hace unos días mis amigos y compañeros empezaron a volar y lo hacen con tanto amor, respeto y pasión que me siento totalmente orgullosa de todos ustedes, son unos héroes, nunca se quejan (así tengamos recojo de 2am), siempre con una sonrisa y esas ganas poderosas de ayudar”, escribió en aquel entonces.

“Este trabajo para mí fue un cambio radical a lo que venía haciendo y a mi carrera, pero la calidad de personas, el feeling de la empresa, el trabajo tan bello hizo que todo sea más fácil. No les voy a negar, como en todo trabajo pasan cosas. Yo pase un momento bien feo, no con el trabajo, si no con una persona... Esos días fueron muy duros para mi ... y ahí me di cuenta que hay gente tan buena que nunca le agradecí por tanto amor, por no juzgarme, por su paciencia, y su amistad... Son miles...Si tienen un vuelo, siéntanse seguros, la eficiencia, el equipo humano es A1, Gracias por el corazón de oro que tienen, por contagiarnos de su vibra y por la LABOR TAN GRANDE QUE ESTÁN HACIENDO!”, acotó.

SEGUIR LEYENDO: