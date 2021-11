Pedro Castillo: reuniones en Breña no serían causales de vacancia, asegura ex procurador anticorrupción

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente peruano, Pedro Castillo, saluda a su llegada a la Sesión 76 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, EEUU, Septiembre 21, 2021. John Minchillo/Pool vía REUTERS

Luego de conocerse de que Pedro Castillo mantenía, en varias ocasiones, reuniones con funcionarios en su vivienda del distrito de Breña, los cuestionamientos empezaron a surgir contra el jefe de Estado.

Tras su último mensaje a la Nación, el mandatario, aseguró que “las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación de actos irregulares que hayan favorecido cualquier interés particular”.

Ante esto, en horas de la noche, el ex procurador de anticorrupción Iván Meini, aseguró que el escueto mensaje que brindó Castillo Terrones, no lo libera de responsabilidades.

“Su comportamiento en los últimos días y también desde que asumió el cargo implica una falta de reconocimiento de infravaloración de lo que es la transparencia y la rendición de cuentas en ejercicio de la gestión pública, El presidente que encarna a la función pública más alta en administración peruana, tiene que ser consciente a que todos los actos de la gestión pública, salvo tengan que ver con secretos de Estado”, expresó el especialista para Panamericana TV.

Durante la conversación, el ex procurador aseguró que la Contraloría debe tomar cartas en el asunto y abrir investigación contra este tipo de acciones.

“La ley deja muy en claro qué ningún funcionario público menos el presidente de la República o un ministro de Estado puede tener este tipo de reuniones y menos fuera de palacio de Gobierno”, dijo.

“La Contraloría debería iniciar una investigación sobre la empresa que ganó esta licitación sobre todo porque una de esas asesoras es la señorita Karelim López, quien aparece en estos videos. Aquí hay una fundada sospecha y que ahí participe el presidente y sus ministros y una gestora de intereses privados, es recurso suficiente para que la Contraloría empiece a investigar”, agregó.

PEDRO CASTILLO PUEDE SER INVESTIGADO ESTANDO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE

Iván Meini, ex procurador de anticorrupción, aseguró que sí se le puede abrir investigación a Pedro Castillo, incluso estando en sus funciones como jefe de Estado.

“La investigación fiscal se puede llevar a cabo incluso contra el presidente de la República en funciones. Lo que no se puede hacer es acusarlo, ni procesarlo. El precedente más inmediato es lo que sucedió con Martín Vizcarra, fue investigado pero según marca la Constitución no podía ser ni acusado ni procesado. Lo mismo puede suceder con Pedro Castillo o cualquier otra persona que cumpla el cargo de presidente de la República”, explicó para el medio indicado.

REUNIONES EN BREÑA NO SERÍAN CAUSALES DE VACANCIA CONTRAPEDRO CASTILLO

Durante una conversación con Canal N, el ex procurador de anticorrupción, Iván Meini, aseguró que este tipo de comportamiento no es gestión para iniciar una vacancia.

“Guste o no, estos no son unos causales para la vacancia que regula la Constitución. La Constitución establece claramente cuáles son las causales podría ser procesado el presidente en ejercicio de su función. Sin embargo, tráfico de influencias, intentar ayudar a algún colega, algún amigo, patrocinio indebido, abuso de autoridad, no son causales para una vacancia”, expresó el ex procurador.

SEGUIR LEYENDO