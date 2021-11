Sheyla Rojas gastó más de 100 mil soles en retoques estéticos: “Sigue abierto el crédito”

La exchica reality habló sobre sus retoques estéticos en América Hoy. (Foto: Instagram)

Más regia que nunca. Sheyla Rojas volvió a América Televisión después de permanecer nueve meses en España con su novio Sir Winston. En el set de América TV, la modelo fue consultada por sus cirugías estéticas y cuánto pagó por ellas.

Durante el segmento ‘Mito o realidad’, Janet Barboza le preguntó si era verdad que había invertido más de S/ 100 mil en su “cuerpo de sirena”, a lo que la modelo contestó con toda sinceridad que era cierto.

Antes de hablar en detalle sobre sus ‘arreglitos’, Ethel Pozo y la ‘Rulitos’ mandaron a corte comercial. Al regresar, Sheyla sorprendió a todos al cambiar su respuesta; sin embargo, tenía preparada una explicación.

“ Es mito porque todavía sigue abierto el crédito. No hay límite ”, contestó la exchica reality para luego agregar que tiene pensando en someterse a más cirugías. “Lo que me diga mi doctor, yo me lo hago. Si él me dice, yo le digo que estoy ahí a primera hora”, sostuvo.

Luego, le hizo saber a la hija de Gisela Valcárcel que ella no le cierra las puertas a las cirugías estéticas porque sabe que tarde o temprano pasará de nuevo por el quirófano.

“Pues sí lo haría. No digo que no porque luego me hago algo y me dicen ‘¡pero ella dijo que no!’ No escupo al cielo. Yo no me hecho un arreglito, me he hecho varios”, aseveró.

¿QUÉ CIRUGÍAS SE HIZO SHEYLA ROJAS?

En marzo de 2020, Sheyla Rojas confesó en América Hoy que había pasado por el quirófano en más de 10 oportunidades para lucir radiante a sus 34 años.

Entre los procedimientos a los que se sometió Sheyla Rojas se encuentran la marcación abdominal y el aumento de labios. También se afinó la nariz dos veces porque el primer resultado no fue de su agrado.

Además, se operó el busto en más de una ocasión. La primera vez que se aumentó las mamas fue cuando recién ingresaba al mundo del espectáculo. “Hice deporte toda mi vida. Tenía piernas pero era plana, no estaba contenta, quería más”, señaló.

Luego de dar a luz a su hijo Antoñito, se operó nuevamente los senos para retirarse los implantes antiguos y reemplazarlos con unos más grandes para su gusto.

Aunque no se puso implantes en los glúteos, sí se inyectó su propia grasa para hacerlos lucir más prominentes. También se hizo un trabajo estético en el mentón y se redujo la cintura, pero ella no calificó a ambos procedimientos como cirugías.

“Yo nunca lo he negado, siempre he dicho que estoy a favor de los retoques estéticos. Yo tengo un centro estético y, obviamente, tengo que probar todos los tratamientos. Tanto una mujer como un hombre se tiene que cuidar”, dijo en En Boca de Todos.

Sheyla Rojas y todas las cirugías que se hizo a sus 34 años. (Foto: Instagram)

QUIERE REEMPLAZAR A MELISSA PAREDES

Sheyla Rojas confesó que tiene la intención de reemplazar a Melissa Paredes en la conducción de América Hoy y hasta aseguró haber hablado ya con el productor Armando Tafur que eso se haga realidad en el 2022.

“Aquí mi productor, no sé si ya les comentó que el próximo año habrá un cambio en América Hoy. Yo soy un poco exquisita con los requisitos, por ejemplo, si yo voy a ir con enterizo, nadie más tiene que ir así”, explicó la popular ‘Shey Shey’.

“El próximo año hay novedades. No lo estoy negociando, ya está cerrado. Ya cerré”, añadió ‘Shey Shey’ para sorpresa de Janet Barboza y Ethel Pozo.

Recordemos que Melissa Paredes no volvió a aparecer en América Hoy ni en Reinas del Show desde que protagonizó un ampay con su bailarín Anthony Aranda.

Su abogada Patricia Simons dejó abierta la posibilidad que la modelo regrese a la conducción tras conciliar con Rodrigo Cuba, pero eso no ha sucedido hasta el momento.